“سامسونج” تقدم الفرصة للمقبلين على الزواج لتأسيس بيت الزوجية

عمان- أطلقت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” حملة عروض الصيف على أجهزتها المنزلية الرقمية، والموجهة للتيسير على المقبلين على الزواج خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة التي فرضتها جائحة “كورونا”، مانحةً إياهم فرصة تجهيز منازل الزوجية مع خصومات مميزة تصل إلى 20 % على طرازات مختارة من الثلاجات وغسالات الملابس وغسالات الأطباق وأجهزة وأفران الميكروويف، فضلاً عن المكانس الكهربائية وأجهزة التكييف، لدى طلبها وشرائها من خلال الموقع الإلكتروني عبر الإنترنت للشركة.

وقد جاءت هذه الحملة التي ستتواصل حتى الثلاثين من شهر حزيران (يونيو) الحالي، من “سامسونج” كجزء من برامج استراتيجيتها التسويقية التي تعمل معها على تعزيز حضور علامتها في الحياة اليومية للزبائن والمستهلكين الأردنيين، وذلك من خلال تسهيل حصولهم على منتجاتها التي تنطوي على العديد من المزايا التي يعد من أهمها: الجودة والكفاءة والمتانة العالية، بالإضافة إلى الوظائف العملية، والعمر التشغيلي الطويل، فضلاً عن الانسجام مع المعايير البيئية، بأسعار تفضيلية، كما أنها جاءت كأحد برامجها التمكينية التي تخدم معها جيل الشباب الذين توليهم أهمية كبيرة، وتحرص على المشاركة في تخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة في مناسباتهم المختلفة. وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس قسم الأجهزة المنزلية لدى شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي”، أشرف أبو رشيد: “لقد حرصنا في سامسونج على تصميم حملتنا الصيفية بما يعكس مدى عملنا بالقرب من أبناء المجتمع الذي نعمل ضمنه ومدى فهمنا لاحتياجاتهم وسعينا لتلبيتها على أرض الواقع بما يحقق حلمهم بالزواج وبناء الأسر، خاصة في ظل هذا الوقت الذي تلقي أزمة كورونا فيه بظلالها المثقلة بالأعباء عليهم، معتبرين أنفسنا شركاء حقيقيين للمواطنين في تسهيل حياتهم، ليس فقط من خلال منتجاتنا، بل وعبر التسهيلات والعروض التي نقدمها لهم والتي نحرص على تنويعها بناء على المتطلبات والظروف”.