“سامسونج” تقيم أول منتدى متخصص بحلول التعدين

عمان أقامت شركة “سامسونج إلكترونيكس”، الشركة الرائدة في صناعة تكنولوجيا أشباه الموصلات المتطورة، أولى منتدياتها في مجال حلول التعدين وفقا للمنظومة الأيكولوجية، سامسونج لحلول التعدين SAFETM، في الولايات المتحدة الأميركية، مستعرضة أمام الحضور والمشاركين أحدث تكنولوجياتها المستخدمة في هذا المجال، إلى جانب مشاركتهم سبل تعميق التعاون الذي يجمعها بهم وأمثل الوسائل لتوطيد علاقتها مع الشركاء، الأمر الذي يعكس التزامها وتفانيها في تلبية احتياجات شبكة زبائنها.

وقد هدفت “سامسونج” من إقامة منتدى ” SAFETMلحلول التعدين”، لتوفير الفرصة للشركات المشاركة في المنتدى للاجتماع والتواصل مباشرة مع زبائنها، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا التصميم الشاملة، بما في ذلك حلول أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA)، والملكية الفكريةIP ، والحوسبة السحابية، وخدمة التصميم، بالإضافة إلى حلول التعبئة والتغليف، والتي تعدّ أمراً بالغ الأهمية لتطوير وتصنيع منتجات أشباه الموصلات بكفاءة.

وقد تميز منتدى “سامسونج SAFETMلحلول التعدين” بعمله كمنصة فاعلة للشركات المشاركة من شبكة الشركاء من أجل تسهيل الانخراط وعقد شراكات واتفاقيات تعاون أعمق وأكثر كفاءة فيما بينها في مجال حلول التعدين وفقا للمنظومة الأيكولوجية الخاصة بسامسونج، وذلك بفضل نتائج التواصل المباشر خلال المنتدى مع الزبائن ومناقشة حلول دعم التصميم المناسبة لهم والتي تتميز “سامسونج” بها وتمتلك سجلاً حافلاً ومثبتاً بأدلة في تقديمها. وقد جاء هذا المنتدى في أعقاب إقامة منتدى “سامسونج” لحلول سباكة أشباه الموصلات 2019 في ميونيخ، والذي كان بمثابة قناة لاستعراض خريطة الطريق التكنولوجية التي صنعتها “سامسونج” وتسير وفقاً لها، ولإبراز قيادتها المشهد وريادتها أمام الزبائن.

وتعليقا على إقامة المنتدى، قال نائب الرئيس التنفيذي لقسم تطوير منصة تصميم حلول التعدين Foundry Design Platform في “سامسونج إلكترونيكس”، جاي هونغ بارك: “تطور برنامج سامسونج لحلول التعدين SAFETM على مدار العامين الماضيين حتى بات على درجة عالية من الرقي؛ إذْ قمنا بتوسيع وزيادة عدد الشراكات التنافسية ودعم تصميم المنتجات المرنة للزبائن. كذلك، فقد قمنا بتعزيز العلاقة بين شركائنا وزبائننا مع قسم تصميم حلول التعدين في سامسونج.” وأضاف بارك: “سنواصل جهودنا الرامية لتسهيل الوصول لحلولنا في مجال تكنولوجيا التعدين لتمكين شريحة أكبر من الزبائن من الاستفادة من هذه الحلول المتميزة.”

ونظرا لأن أحدث المنتجات من الأنظمة العاملة على الرقائق (SoC) تتطلب ميزات أكثر تطورا وبحجم سطح أصغر من ذي قبل، فقد زادت التطلعات إلى تحسين تصميم الدوائر المتكاملة IC بشكل كبير من حيث الأداء، والطاقة، والأمن، والتصميم، والكثافة وغيرها من المواصفات.