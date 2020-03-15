“سامسونج” تكرم الفرق الفائزة في “Solve for Tomorrow”

عمان- اختتمت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” فعاليات النسخة المحلية التجريبية من مسابقتها “Solve for Tomorrow”، بإعلان اسم الفريقين الفائزين بالمركز الأول والثاني، ضمن حفل أقامته مؤخرا، مكرمة كل من فريق “Alpha” وفريق Baby Plant”.

وقد تم اختيار فريق “Alpha” من مدرسة اليوبيل لنيل لقب الفائز بالمركز الأول عن فكرته التي تمحورت حول ابتكار طريقة تساعد في علاج الصداع النصفي وإعادة تأهيل الجهاز العصبي المصاحب للمتلازمة، فيما تم اختيار فريق “Baby Plant” من مركز شابات القويسمة لنيل لقب الفائز بالمركز الثاني، عن مشروعه الذي تمحور حول تطوير حاضنة لأنواع محددة من النباتات يمكن تشغيلها والتحكم بها عبر الهواتف الذكية.

وجاء اختيار الفريقين لتفوقهما على الفرق الأخرى التي تأهلت لخوض غمار المرحلة النهائية، واثر حصولهما على أعلى الدرجات ضمن تقييم لجنة التحكيم التي ضمت عددا من خبراء شركة “سامسونج” في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الشباب، وسط منافسة شديدة بدت واضحة خلال عرض وتقديم الأفكار المميزة.

وكانت مسابقة “Solve for Tomorrow” التي انطلقت فعالياتها في الرابع والعشرين من تشرين الثاني 2019، قد استهدفت الشباب والشابات من الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 14-18 سنة من طلبة المدارس ومنتسبي المراكز الشبابية التابعة لوزارة الشباب، فاتحة أمامهم باب المشاركة بأفكارهم الريادية على محورين أساسيين، تمثل الأول في الرياضة والصحة (التكنولوجيا الرياضية والتكنولوجيا الصحية)، فيما تمثل الثاني في الغذاء والزراعة (التكنولوجيا الغذائية والتكنولوجيا الزراعية).