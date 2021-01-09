“سامسونج” تكشف النقاب عن مقطعين إعلانيين



عمان -كشفت شركة “سامسونج إلكترونيكس” النقاب عن مقطعين إعلانيين تمهيداً لابتكاراتها الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 الذي يستعرض جهود الشركة في خلق “وضع طبيعي أفضل للجميع” A Better Normal For All.

ويبدأ الفيديو الأول بصورة ظليه غامضة؛ حيث يظهر فيما بعد سيباستيان سونغ، رئيس قسم أبحاث سامسونج ومتحدث سامسونج في مؤتمر CES 2021 الصحفي، بينما يسلط الفيديو الثاني الضوء على فريق البحث الخاص بشركة سامسونج بطريقة مبهجة ولكن غامضة.

ونظرًا للوضع الحالي عالمياً، تعقد سامسونج المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض CES 2021 افتراضياً هذا العام، وذلك يوم 11 كانون الثاني (يناير) 2021، قبيل انطلاق المعرض الأكبر من نوعه للتكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية في العالم. وينطلق الحدث عند تمام الساعة 9 صباحًا بتوقيت EST؛ ومدته 30 دقيقة، يمكن متابعة البث المباشر على Samsung Newsroom وSamsung.com.