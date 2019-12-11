“سامسونج” تكشف عن أحدث ابتكاراتها في مجال الطب الإشعاعي



عمان- أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس” النقاب عن أحدث حلولها ومعداتها للتشخيص الطبي، كاشفة النقاب عن آخر ابتكاراتها من تقنيات التصوير بالموجات فوق الصوتية (الألتراساوند)، والتصوير الرقمي، والتصوير المقطعي المحوري المتنقل (CT)، فضلاً عن ابتكاراتها من البرمجيات الخاصة بهذه التقنيات والأنظمة الطبية، وذلك في إطار مشاركتها في اجتماع 2019 لجمعية الإشعاع التشخيصي في أميركا الشمالية “RSNA 2019” الذي أقيم في مركز ماكورميك للمؤتمرات في مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأميركية.

وقد استعرضت “سامسونج إلكترونيكس” حلولها وابتكاراتها الجديدة التي شاركت بها في الاجتماع، ضمن جناح خاص أقامته على هامشه.

وفي تعليق له حول هذا الشأن، قال رئيس أعمال المعدات الصحية والطبية في شركة “سامسونج إلكترونيكس”، والرئيس التنفيذي لشركة “سامسونج Medison للمعدات الطبية”، دونغسو جون: “تواصل سامسونج التزامها بتقديم ابتكارات حقيقية ذات قيمة وكفاءة وفعالية في مجال التصوير الطبي، وذلك استجابةً للاحتياجات المعقدة في مجال الرعاية الصحية.”

وأضاف جون: “نسعى في سامسونج لمواصلة عملنا على نفس الوتيرة السريعة التي ننتهجها خاصة فيما يتعلق بالابتكار في قطاع التصوير الإشعاعي ورفده بكل ما هو جديد ونافع، بالاستفادة من قدراتنا وإمكانياتنا في مجال معالجة الصور والإشارات، وبالاعتماد على التطورات وعلى التقدم الذي ينطوي عليه الذكاء الاصطناعي الذي نعمل على دمجه في ابتكاراتنا.”

ومن أبرز ما استعرضته “سامسونج” من أجهزة الألتراساوند في جناحها، جهاز “RS85 Prestige” الذي يعتبر الجيل الجديد والتطور الأخير لأجهزة ألتراساوند “RS85″، والذي يأتي بتصميم هندسي جديد كلياً للتصوير، كما يتضمن العديد من المزايا والقيم النوعية المضافة غير المسبوقة.