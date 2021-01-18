“سامسونج” تكشف عن أحدث هواتفها الذكية “Galaxy S21”

عمان- احتفاءً بالإطلاق الرسمي العالمي لطرازات الإصدار الجديد من سلسلة هواتف Galaxy، هاتف “Galaxy S21″، وهاتف “Galaxy S21+”، وهاتف “Galaxy S21 Ultra” الذكية الاستثنائية، استضافت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” نخبة من المؤثرين والمدونين في مجال التكنولوجيا الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، ضمن فعالية هي الأولى نوعها، مكنتهم خلالها من الاطلاع وهم في مركباتهم على ميزات طرازات الإصدار الجديد حفاظاً على قواعد وشروط التباعد، وذلك يوم السبت الماضي. هذا وقد تمكن المدعوون الذين توزعوا على مجموعتين امتثالاً للقوانين، من اكتساب المعرفة الأكبر حول أداء الهواتف الثلاثة التي تشكل الجيل الجديد من هواتف سلسلة Galaxy، والذي لا هوادة فيه على مختلف الأصعدة خاصة في ما يتعلق بالخصائص والوظائف المبتكرة التي يؤديها قلم S-Pen.

هذا وكانت الفعالية قد استهلت بكلمة ترحيبية ألقاها مدير قسم الهواتف الذكية في شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي”، معتز العقرباوي، عبر فيها عن سعادته بالالتقاء بالحاضرين، كما عبر عن فخره بابتكارات علامة سامسونج خاصة في عالم الهواتف الذكية، والتي تحرص شركته على رفد المملكة بكل ما هو جديد منها خاصة في الوقت الحالي الذي يزداد الطلب فيه على حلول تسهل التواصل والعمل وقضاء الأوقات النوعية وحتى الحفاظ على الصحة من خلال جهاز واحد يتسم بالكفاءة والجودة الكبيرة، بما يغني عن استخدام أكثر من جهاز لتأدية الكثير من المهام، وهو ما ينتقل بالتجربة إلى مستويات أكثر تقدماً تعبر عن الجهد الابتكاري والتطويري لسامسونج. وقد تخلل الفعالية عرض جزء من أحداث حفل الكشف عن هاتف سامسونج Galaxy S21 الذي أقيم افتراضياً عبر الموقع الإلكتروني لشركة “سامسونج إلكترونيكس” يوم الخميس الماضي، مختتماً بفقرات ترفيهية.