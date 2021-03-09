“سامسونج” تكشف عن تشكيلة منتجاتها للعام 2021 تلبية لتطلعات المستخدمين

عمان- عرضت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة تشكيلة منتجاتها للعام 2021 من شاشات MICRO LED وSamsung Neo QLED وأجهزة تلفاز Lifestyle، وأجهزة الصوت خلال فعالية (Unbox & Discover) الافتراضية. وتتيح أحدث ابتكارات سامسونج أمام المستهلكين فرصة لاغتنام أقصى الفوائد من شاشاتهم، نظراً لزيادة الوقت الذي يقضونه في منازلهم خلال هذه الفترة، بما يسمح لهم بالعمل بكفاءة، والتواصل بفعالية واستكشاف اهتماماتهم الشخصية.

وبهذه المناسبة، قال جيمس فيشر، نائب الرئيس الأول، قسم الترفيه المنزلي في شركة سامسونج للإلكترونيات، أميركا: “نفخر في سامسونج بتجربتنا الحافلة بالابتكار المتواصل لتحسين حياة المستهلكين اليومية. على مدار العام الماضي، أصبحت التقنيات التي كان اقتناؤها أمراً جيداً فحسب، عناصر ضرورية في حياتنا، وأصبحت منازلنا مكاتب ومدارس وصالات رياضية وغير ذلك. كما تطور دور أجهزة التلفاز في حياتنا. ولذا، تواصل سامسونج في العام 2021 تجديد مفهوم هذه الأجهزة في الترفيه المنزلي، ودورها في تلبية احتياجات المستهلكين وإرضاء طموحاتهم”.

وعلى مدى عقود من الزمن، كانت النظرة إلى أجهزة التلفاز تقتصر على كونها مجرد وسيلة لمشاهدة الأفلام والعروض. أما الآن، فقد أصبحت هذه الأجهزة بمثابة قاعات للمؤتمرات والاجتماعات، ومراكز للتدريب واللياقة البدنية. وبالاستفادة من العديد من المزايا التي أطلقت لأول مرة في العام الماضي، يعيد الناس الآن تعريف الدور الذي يسهم به جهاز التلفاز في حياتهم.

وإلى جانب نهج سامسونج المبتكر في ابتكار الميزات الجديدة، فإن ريادتنا في مجال العرض المرئي مكنت سامسونج من تصدر قائمة الشركات المصنعة لأجهزة التلفاز على مستوى العالم لمدة 15 عاماً على التوالي. وفي العام 2021، تواصل سامسونج فتح آفاق جديدة لتقديم تجارب مشاهدة استثنائية للمستهلكين.

كل الحقوق محفوظة. لا يجوز دون الحصول على إذن خطي من الناشر استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كلياً أو جزئياً بأي شكل وأي وسيلة تحت طائلة المسائلة القانونية. ويسمح استخدام المواد الإخبارية فقط شريطة ذكر الغد بوصفها المصدر.