“سامسونج” تكشف عن ساعتها الجديدة المتوافقة مع برنامج “One UI”

عمان- في خطوة تهدف إلى جعل تجربة ساعات جالاكسي والهاتف الذكي أكثر ارتباطاً، أعلنت سامسونج للإلكترونيات، أمس، عن طرح ساعة متوافقة مع برنامج One UI في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة (MWC). وأكدت الشركة أيضاً أن هذه الساعة التي تأتي بواجهة جديدة، ستكون متاحة ضمن مجموعة ساعاتها على المنصة الجديدة الموحدة التي أنشأتها بالاشتراك مع جوجل، ما يتيح تحسين الأداء، مع ضمان تجربة أكثر سلاسة بين الساعات والهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد”، والوصول إلى عدد أكبر من التطبيقات. وكشفت سامسونج أيضاً أن ساعة جالاكسي المقبلة (One UI) ستكون أول منتج يعرض الواجهة الموحدة الجديدة، وستظهر لأول مرة في الحدث الخاص (Unpacked) الذي ستقيمه سامسونج في وقت لاحق من الصيف الحالي.

وقال باتريك تشوميت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب تجربة العملاء في قسم الاتصالات المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات: “حتى نتمكن من إطلاق الإمكانات الكاملة لهذه الأجهزة القابلة للارتداء، فإننا نعتمد على إرثنا الطويل من ابتكارات الأجهزة المحمولة وشراكاتنا مع قادة الصناعة الموثوق بهم، خاصة أولئك الذين واكبوا نمونا في منظومتنا المفتوحة. وبالاعتماد على هذه الجهود، سنعمل على إثراء تجربتنا للساعات الذكية، وضمان ملاءمة منظومة جالاكسي مع توقعات عملائنا”.

وستعمل ساعة (One UI) مع الواجهة الموحدة الجديدة من أجل التوصل إلى تجربة جديدة تماماً للتعامل مع ساعات جالاكسي. وفي إطار التجربة الجديدة ذاتها، فإنه حال تثبيت التطبيقات المتوافقة مع الساعة على هاتفك الذكي، سيتم تنزيلها بسرعة على ساعتك الذكية. وإذا كنت قد قمت بالفعل بتخصيص تطبيق الساعة على هاتفك لعرض الوقت في مدن مختلفة حول العالم، فسيظهر هذا تلقائياً على ساعتك أيضاً. وإذا قمت بحظر المكالمات والرسائل من ساعتك، فسيتم حظرها أيضاً على هاتفك الذكي أيضاً. وفضلاً عن ذلك، ستفتح المنصة الموحدة أيضاً ميزات جديدة، إلى جانب التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث الشهيرة المتاحة للتحميل من “جوجل بلاي” مباشرة على ساعات جالاكسي. وسواء كنت من محبي الرياضة واللياقة البدنية، وتريد الحصول على المزيد من التطبيقات، مثل Adidas Running وGOLFBUDDY Smart Caddy وStrava وSwim.com، أو تود الاستمتاع بأسلوب حياة أكثر توازناً مع تطبيقات مثل Calm أو Sleep Cycle، أو تعشق الموسيقى وتريد اكتشاف فنانين جدد على Spotify وYouTube Music، أو تتمتع بروح الاستكشاف للتجوال باستخدام خرائط جوجل، فإن هذه المنصة تقدم الكثير للجميع، بفضل انضمام مجموعة متنوعة من الشركاء إليها.