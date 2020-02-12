“سامسونج” تكشف عن سلسلة هواتفها “Galaxy S20”

عمان- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S20، وهي سلسلة جديدة من الأجهزة المبتكرة تم تصميمها بدقة لتغيير الطريقة التي نرى بها عالمنا والارتقاء بالتجارب اليومية التي نعيشها إلى آفاق جديدة من المتعة والإثارة. وتأتي هواتف سلسلة Galaxy S20 مع تصميم جديد كلياً للكاميرا، والذي يجمع بين القدرات الفائقة للذكاء الاصطناعي والمزايا الاستثنائية لأكبر مستشعر للصور من سامسونج حتى الآن، مما يمكن المستخدمين من التقاط صور وتسجيل فيديوهات بجودة استثنائية. كما تم تصميم هواتف سلسلة Galaxy S20 لتعزيز بساطة وجودة التجارب اليومية التي نقوم بها باستخدام هواتفنا الذكية؛ حيث تتيح الهواتف الجديدة للمستخدمين الاستماع للموسيقى التي يفضلونها على مدار اليوم، ومشاهدة مقاطع الفيديو بجودة عالية الجودة وممارسة ألعابهم المفضلة، بدقة عالية مع مستوى كبير من الراحة أثناء التنقل.

وتعليقاً على إطلاق الهواتف، قال تي إم روه، رئيس ومدير قسم الأبحاث والتطوير في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات: “بات واضحاً أن تقنية الجيل الخامس تعِد بعصر جديد من التجارب الفريدة والاستثنائية، لا سيما فيما يتعلق بالطرق التي نتواصل بها مع العالم المحيط بنا. وتماشياً مع جهودنا المستمرة لمواكبة التطورات التي يشهدها عالم تكنولوجيا الاتصال، حرصنا في سامسونج على تعزيز هواتف Galaxy S20 الثلاثة بقدرات اتصال فائقة تتوافق مع تقنية الجيل الخامس، وذلك بهدف منح المستهلكين حول العالم أجهزة ذكية ومتطورة مصممة لإحداث تحولات إيجابية في حياة الناس. وبالنسبة لعشاق التصوير، فإنهم سيتمكنون باستخدام هذه الأجهزة المزودة بكاميرات احترافية تدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي، من التقاط وتخليد أجمل اللحظات والتجارب ومشاركتها مع أحبائهم ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلس”. وأدى إطلاق تقنية الجيل الخامس إلى تدشين عصر جديد في عالم الاتصالات، مما شكل دافعاً ملهماً لتعزيز الابتكارات على مستوى الهواتف المحمولة. وتزامناً مع هذه التغييرات الجذرية، قامت سامسونج بإطلاق جيل جديد من الهواتف يتجسد في مجموعة Galaxy S20 التي تضم هاتف Galaxy S20 وGalaxy S20 + وGalaxy S20 Ultra، والتي تم تزويدها بأحدث التقنيات المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس. ويعد كل من Galaxy S20 + وGalaxy S20 Ultra أول جهازين قادرين على توفير تجارب اتصالات متنقلة جديدة، اعتماداً على نطاق الموجات الفرعية Sub-6، ونطاق الموجة الميلليمترية mmWave. وتتميز سلسلة Galaxy S20 بقدرتها على التوافق مع الشبكات المستقلة وغير المستقلة لتقنية الجيل الخامس.