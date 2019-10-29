“سامسونج” تكشف عن نظام راديو جديد بتقنية الجيل الخامس

عمان- أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس، خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة MWC 2019 الذي انعقدت فعالياته مؤخراً في لوس أنجلوس، عن إطلاق وحدة النفاذ (Access Unit – AU) الخاصة بها من خلال نظام راديو جديد (New Radio – NR) بتقنية الجيل الخامس 5G والتي تدعم طيف 28 جيغاهرتز. وتجمع هذه الوحدة راديو وهوائيا ووحدة رقمية في علبة واحدة مضغوطة، مما يجعلها أول نظام راديو متكامل في الصناعة لطيف موجات الميلليمتر (mmWave spectrum)، ومتوافق مع معيار 3GPP لنظام الراديو الجديد. وتم عرض وحدة النفاذ الجديدة في الجناح الخاص بـ”سامسونج” الذي يقع في (القاعة الجنوبية، # 1228). وفي وقت سابق من هذا العام، نجحت Samsung Networks في نشر الجيل الأول من محطات قاعدة الراديو بنظام NR على شبكة الجيل الخامس 5G في الولايات المتحدة، مع وحدات راديو (RU) ووحدات رقمية (DG) منفصلة (راديو منفصل RU-DU). ومن خلال دمج تقنيتي RU-DU هذه مع العناصر الهوائية 1024 لطيف موجات الميلليمتر في علبة واحدة مضغوطة، ويمكن تركيب وحدة النفاذ الجديدة بسهولة على أعمدة إنارة الشوارع وجدران المباني، مما يوفر للمشغلين طريقة أسرع ومبسطة لإنشاء شبكات الجيل الخامس 5G. إن وحدة النفاذ قادرة على توفير قدرة رائدة في الصناعة بإنتاجية 10 جيجابت في الثانية، مما يتيح للمشغلين تقديم سرعات أكبر لنظام الراديو الجديد على شبكة الجيل الخامس 5G إلى عدد أكبر من المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحسين الكفاءة من حيث التكلفة عن طريق التخلص من الحاجة إلى توصيلات الألياف “الأمامية”، وذلك بفضل دمج وحدة النفاذ للوحدة الرقمية. ومن الجدير بالذكر بأن سامسونج إلكترونيكس تقوم حاليا بشحن وحدات النفاذ الجديدة، والتي تعد من أهم مشغلي شبكات الاتصال في الولايات المتحدة الأميركية من الفئة الأولى.

وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم أعمال الشبكات في شركة سامسونج إلكترونيكس، بول كيونغوهون تشون: “تتمتع شركة سامسونج بتاريخ طويل في ابتكار الشبكات. لقد دفعتنا روح الابتكار الخاصة بنا إلى استحداث تقنيات الجيل القادم وفتح عصر جديد من الجيل الخامس. ويوفر تطوير طيف موجات الميلليمتر فرصا لامتتناهية من خلال إطلاق إمكانات شبكة الجيل الخامس 5G الكاملة. نحن متحمسون لتطوير هذه الصناعة من خلال تقديم رؤية جديدة وخيارات متنوعة لعملائنا في جميع أنحاء العالم”.