“سامسونج” تكشف عن هاتفها الجديد “Galaxy S20 FE”



عمان- كشفت شركة شركة سامسونج للإلكترونيات، عن هاتفها الجديد Galaxy S20 Fan (FE)، الذي يُعد أحدث إضافات الشركة إلى عائلة Galaxy S20. ويُعد Galaxy S20 FE هاتفًا ذكياً متميزاً يشتمل على مجموعة من الابتكارات التي نالت إعجاب عشاق أجهزة Galaxy، وهو متاح بسعر مناسب. وفي ظل التحولات التي أحدثها فيروس “كوفيد 19” حول العالم، وتحول عدد كبير من الناس نحو الاعتماد على التكنولوجيا في حياتهم، تطلق سامسوج هاتف Galaxy S20 FE لتزويد المستهلكين حول العالم بتجارب استخدام فريدة من نوعها. واعتمدت الشركة في تصميم هاتفها الجديد على دمج ميزات مختارة من سلسلة Galaxy S20، مثل ميزة شاشة التمرير Super Smooth، والكاميرا التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، والشريحة المتقدمة وتقنيات الاتصال فائق السرعة والبطارية التي تدوم طوال اليوم، إضافة إلى مساحة التخزين القابلة للتوسيع والتصميم الانسيابي الممتاز.

وقال الدكتور تي إم روه، رئيس ومدير قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة في شركة “سامسونج” للإلكترونيات: “نحرص في سامسونج على التحدث بشكل مستمر إلى عشاق أجهزتنا ونصغي إلى متطلباتهم، وقد استمعنا إلى آرائهم حول أكثر الميزات التي أحبوها في سلسلة Galaxy S20، وتلك التي يستخدمونها بشكل أكبر، فضلا عن الميزات التي يرغبون برؤيتها في هاتف ذكي جديد. ويُعد هاتف Galaxy S20 FE أحدث إضافاتنا إلى عائلة Galaxy S20، وهو مصمم لتقديم ابتكارات هادفة لعدد أكبر من الأشخاص ومنحهم فرصة للقيام بالأشياء التي يحبونها باستخدام أفضل الميزات والتقنيات في منظومة Galaxy”.

يعد التقاط الصور أو مقاطع الفيديو ومشاركتها أفضل طريقة للتعبير عن أنفسنا في وقتنا الحالي. لهذا السبب يأتي هاتف Galaxy S20 FE مع كاميرا سيلفي مبتكرة بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا احترافية تتيح للمستخدمين التقاط صور فائقة الدقة والجودة تستحق المشاركة على الفور.