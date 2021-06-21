“سامسونج” تكشف عن واجهة جديدة لتقدم للعملاء تجربة منزلية متصلة وأكثر ديناميكية

عمان- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق الجيل التالي من منصة “الأشياء الذكية” SmartThings، التكنولوجيا الرائدة التي تتيح خيارات العيش المتصل بالشبكة، كما تقود مستقبل إنترنت الأشياء. وتتميز تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات Windows التي تحمل الاسم ذاته الآن بالتحديثات المحسنة. وفي إطار الالتزام المستمر لهذه المنصة إزاء تبسيط تجربة المنزل المتصل، فإن الواجهة الجديدة تعمل على توفير تجربة أسهل وأقوى للمستخدمين، وضمان أوقات تحميل أسرع، مع وجود واجهة جديدة تمامًا.

وقال جايون جانغ، نائب رئيس سامسونج للإلكترونيات: “يسعدنا أن نقدم تجربة منصة الأشياء الذكية الجديدة التي قمنا بتطويرها بعد الاستماع إلى عملائنا، إضافة إلى ضخ الاستثمارات في تقنيتنا لتحسين تجربة المستخدم والعمل على تبسيطها. وفي ظل استمرار تزايد شعبية المنازل الذكية، فإن هذه المنصة تعد مثالية، لأنها تتيح للجميع الاستمتاع بحياة أذكى مع الأجهزة المتصلة”.

وتسهم واجهة منصة SmartThings “الأشياء الذكية” الجديدة في تسهيل اكتشاف تجارب المنزل المتصل، مع ضمان الانتقال السلس من الإصدار السابق للمنصة ذاتها، حيث يقوم تصميمها المحسّن بتقسيم التطبيق إلى خمسة أقسام مختلفة، وهي: المفضلة والأجهزة والحياة والأتمتة والقائمة.

وأصبحت الواجهة الجديدة متاحة لأجهزة “أندرويد”، وسيتبعها نظام التشغيل (iOS) بعد فترة وجيزة. وجاء هذا التحديث بعد إعلان منصة “الأشياء الذكية” الأخير عن تطبيق “ويندوز” الخاص بها، والذي يقدم تجربة مماثلة مباشرة من جهاز Galaxy Book، أو أي كمبيوتر شخصي آخر يعمل بنظام “ويندوز”.