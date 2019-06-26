“سامسونج” تكشف عن وحدات توصيل الطاقة والتحكم بها بكفاءة

عمان- كشفت شركة “سامسونج إلكترونيكس”، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا أشباه الموصلات المتطورة، مؤخراً عن أحدث وحدات توصيل الطاقة والتحكم بها من نوع USB وتحديداً من الفئة C في أسلاك الشواحن. وكانت “سامسونج” قد طورت كل من وحدة SE8A ووحدة MM101 مع ميزات ومواصفات تجعلهما يتيحان أقصى قدر من الطاقة عند ربط السلك الذي يتضمن أياً منهما بأجهزة “سامسونج” من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية لتقديم قوة شحن أكبر وبكفاءة وسرعة أعلى من ذي قبل.

هذا وقد تم تصميم كل من وحدتي توصيل الطاقة والتحكم بها بالاعتماد على وحدة تخزين وميضية إلكترونية eFlash، تعزز مستوى المرونة في تعديل البرمجيات الثابتة المضمنة لتتوافق مع أحدث المواصفات القادمة، ولتقدم قدرة شحن تصل إلى 100 واط (20 فولت/ 5A).

وتعد وحدة SE8A الأولى من نوعها على مستوى الصناعة باعتبارها أول وحدة تحكم بتوصيل الطاقة، والتي تتضمن ميزة Secure Element القياسية المعتمدة والمصممة لإضافة مستوى جديد من الأمان لوحدة التحكم وتخزين المعلومات مع حماية عالية، لتكون بذلك وحدة التحكم التي تجمع بين عنصر الأمان والطاقة القوية والشحن السريع بوحدة واحدة، والتي تمنع إساءة استخدام المنتجات وترميز وفك تشفير البيانات الحساسة داخل الجهاز. هذا وتدعم وحدة SE8A برنامج المصادقة USB من الفئة C لحماية الأجهزة من التلف بسبب الملحقات وهجمات البرمجيات الخبيثة والاستخدام غير المسموح به أو إساءة استخدام المنتجات غير الموافق عليها عبر منافذ USB، وهو ما يفتح المزيد من الآفاق والإمكانيات لأنواع جديدة من المحتوى والخدمات التي قد تكون حصرية لعلامة تجارية معينة أو موقع جغرافي محدد أو حدث معين.

أما وحدة MM101، فإنها تدعم خوارزمية التشفير المتناظر ومعايير التشفير المتقدم، وذلك خلال عملية المصادقة على المنتج، كما أنها تتضمن خاصية استشعار الرطوبة لضمان ظروف شحن آمنة. وتمتاز الوحدتان الجديدتان بتطويرهما وفقاً لأحدث المواصفات التي تتواءم مع مواصفات النواقل التسلسلية العامة التي تعمل على توصيل الملحقات الطرفية وربطها بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، كما تلبي متطلباتها لتقديم شحن سريع، بما فيها الإصدار الثالث من هذه الملحقات USB 3.0، والذي يعالج تحديات التوافق والكفاءة التي يمكن مواجهتها في مختلف طرازات الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، والتي تتمثل على الأغلب في الشحن بسرعة أبطأ من المعتاد أو أبطأ من المطلوب، مما يؤثر سلباً على عمر بطارية الجهاز.