“سامسونج ” تمدد فترة الكفالة على أجهزتها وتقدم خدمة الدعم عن بُعد



عمان-في ظل الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذي أثر على معظم المجتمعات، تعلن شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها، وذلك تجسيدا لممارساتها المتعلقة بسلامة وصحة موظفيها وزبائنها على حد سواء، وامتثالاً للتعليمات والقرارات الاحترازية الحكومية في الأردن، فضلاً عن خدمة الزبائن خلال فترة الحظر المفروضة والتي تم معها إغلاق مراكز الخدمة حتى إشعار آخر.

وعلى ذلك، وحرصاً منها على مصلحة الزبائن وامتدادا لاستراتيجيتها المتعلقة برعايتهم، مددت “سامسونج المشرق العربي” فترة الكفالة على منتجاتها المختلفة لزبائنها الذين انتهت أو تنتهي فترة الكفالة لديهم خلال فترة حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ 18 آذار 2020، والذين لم يتسنَ لهم طلب الخدمة المرغوبة بسبب ملازمة الجميع للمنازل، مانحةً إياهم شهراً إضافياً للكفالة اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة الحظر مستقبلاً، لتمكينهم من الحصول على الخدمة.

وإضافة إلى ذلك، فإن “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” تواصل تقديم خدمة الدعم الفني لزبائنها، وذلك عبر موظفي مراكز الاتصال والخدمة لديها، والذين يقومون بتأدية مهامهم عن بُعد، كما يستقبلون اتصالات الزبائن وطلباتهم يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً خلال الفترة الراهنة من خلال الأرقام التالية: 577744-6-962+، و22273-0800. هذا ومن المخطط له أن يعاود مركز الاتصال عمله بكامل طاقته التشغيلية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع كالمعتاد بمجرد انتهاء الحظر.

وتعتبر الخدمات عن بُعد التي تقدمها “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي”، متضمنة خدمة التحكم عن بُعد، من الحلول الرئيسة الموجهة لدعم الزبائن، والمصممة بشكل يمكن الفنيين في مراكز الاتصال والخدمة لدى الشركة والمدربين تدريباً خاصاً لعرض والسيطرة على الأجهزة الذكية التي تحمل علامة “سامسونج” من أجهزة تلفاز وهواتف ذكية، وتقديم المساعدة المفصلة والمباشرة، وإجراء بعض الخطوات وحل المشكلات بشكل آمن ووفقاً لأعلى معايير الحماية المشتملة على الحصول على الإذن المسبق من الزبون، فضلاً عن تقديم الإرشادات حول أي من ميزات الأجهزة.