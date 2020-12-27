“سامسونج” تواصل تطوير ابتكارات تتناسب مع متطلبات المستهلكين في العام 2021



دبي-منذ الصغر، كنت مفتوناً بالهندسة والتقنية – ومغرماً بالأجهزة الجديدة ولدي فضول لمعرفة سبب نجاحها. لم أكن أعتقد أنني ممكن أن أكون أكثر هوساً بالتقنية، لكن العام 2020 أثبت أنني مخطئ. لقد أعطاني هذا العام تقديراً أكبر لكل ما أفعله وما يحتمل أن أفعله. كان علينا إعادة تشكيل حياتنا، وإعادة التفكير في الطريقة التي نعمل بها، وأن نصبح أكثر مرونة – وقد أتاحت لنا التقنية القيام بذلك. وعزز العام 2020 تصميمي على الاستفادة الكاملة من القوة والإمكانات اللامحدودة للتقنية لمنح الأشخاص تجارب شخصية تثري حياتهم وتسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم.

مع اختتام هذا العام، بدأت أفكر في ما سيحدث في العام 2021، وأشعر بالتشجيع من جميع الطرق التي تعمل بها سامسونج على تنمية التعاون المفتوح ودفع الابتكار إلى الأمام لتمكين الأشخاص في رحلاتهم الشخصية. لم نؤمن أبداً بتجربة هاتف محمول ذات مقاس واحد يناسب الجميع ولن نفعل ذلك أبداً. لقد قادنا الاهتمام باستخدام تقنية الجيل الخامس 5G إلى تغيير شكل المستقبل بسلسلة من الهواتف الذكية القابلة للطي. الآن، نحن نعمل على التطورات الثورية في شبكات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) التي ستعيد تحديد معايير ما يمكن للهاتف أن يفعله، ويمنح المستهلكين حرية تصميم تجاربهم المحمولة لتناسب حياتهم – ليس العكس.

وفي هذا العام، حافظت سامسونج على وفائها بمهمتها، وفتحت مسارات جديدة لتقنيات مبتكرة وبارزة ستشكل الحقبة التالية من ابتكار الأجهزة المحمولة. أصبحت رؤيتنا للأجهزة الذكية المتصلة مع الهواتف المحمولة في المركز حقيقة واقعية. وشهد العام 2020 ظهور شبكات الجيل الخامس 5G – وهي تقنية كانت سامسونج رائدة فيها منذ أكثر من عقد – لتنتقل إلى دائرة تسليط الضوء. على مدار السنوات العشر الماضية، أرست سامسونج الأساس للجيل الخامس من التقنية الخلوية من خلال المساعدة في بناء البنية التحتية العالمية للجيل الخامس. وفي العام 2019، أطلقت سامسونج أول هاتف ذكي وجهاز لوحي يدعم شبكات الجيل الخامس في العالم وهي أجهزة:( Galaxy S10 5G ) و(Galaxy Tab S6). منذ ذلك الحين، تسعى سامسونج إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تقنية الجيل الخامس 5G. نحن نختتم العام بعشرين جهازاً من أجهزة الجيل الخامس في منظومة Galaxy.

وكان هناك أيضا زخم متزايد نحو الهواتف الذكية القابلة للطي، وهي فئة أطلقناها تجارياً لأول مرة مع جهاز (Galaxy Fold) في العام 2019، ووصلت سامسونج ريادتها مع إطلاق هاتفي (Galaxy Z Flip) و(Galaxy Z Fold2) في العام 2020. ومن خلال شراكاتنا الطويلة والرائدة في الصناعة، أنشأنا منظومة مفتوحة للأجهزة القابلة للطي، ومكّننا ابتكار (UX) الذكي من إنشاء تجربة مستخدم محسّنة مع تفاعلات وعروض تطبيقات محسّنة. وتمت الإشادة بجهاز (Z Fold2) باعتباره هاتفاً ذكياً يعيد تخيل ما هو ممكن باستخدام تقنية الهاتف المحمول. وأنا متحمس للقول، إن هذا مجرد تلميح لما سيحدث بينما سنواصل استكشاف هذه المساحة المتغيرة للفئة وتطويرها وتوسيعها. كما أحرزنا تقدماً في جهودنا لجعل العالم مكاناً أفضل وأكثر استدامة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وقمنا بالترويج لأهداف التنمية العالمية المستدامة السبعة عشر على أكثر من 80 مليون هاتف ذكي، وحشدنا مجتمع Galaxy وعملنا على تمكينه عبر تطبيق Samsung Global Goals، ونستمر في اتخاذ إجراءات مخصصة طوال دورة حياة منتجاتنا لمساعدة العالم على الانتقال إلى اقتصاد دائري – من خلال إطالة عمر المنتج، والاستفادة بشكل أكبر من المواد المستدامة في عبواتنا، وإنشاء منتجات وملحقات صديقة للبيئة.

أنا سعيد بما أنجزته سامسونج هذا العام، ولكن كرواد متحمسين وملتزمين دائماً بتحدي الحواجز التي تحول دون التقدم، نفكر دائماً في ما هو قادم. فقد أصبحت هواتفنا الذكية حقاً امتداداً لأنفسنا، ومع وجود الكثير من الأشخاص الذين يعملون عن بُعد ويقضون وقتاً أطول في الترفيه عن أنفسهم في المنزل، انتقلت جودة الفيديو وقدراته على الأجهزة المحمولة التي تحركت إلى الأمام والوسط.

من العمل عن بُعد والاحتفالات الافتراضية إلى تحديات الألعاب والرقص عبر الإنترنت، يقوم العالم بإنشاء ومشاركة وبث المزيد من مقاطع الفيديو أكثر من أي وقت مضى. سواء كنت تفضل تحرير اللقطات مثل المحترفين أو تريد فقط عدسات ذكية متعددة المهام للقيام بتحميل الأشياء ذات الاحجام الكبيرة نيابة عنك، سيكون (Samsung Galaxy) أكثر من جاهز لتلبية متطلبات المغرمين بالفيديو في عام 2021. عندما يتعلق الأمر بالتقدم في هذا المجال، ستكون سنة ملحمية جديدة.