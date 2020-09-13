“سامسونج” توفر حلا منزليا لتعقيم الملابس وإبقائها زاهية

عمان- باشرت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” بوضع جهاز AirDresser المبتكر والمتخصص بتعقيم وتنظيف الملابس، والذي يأتي على شكل خزانة أنيقة، في متناول المستهلكين في السوق الأردنية للحصول على ملابس أكثر نظافة وخالية من الغبار وأي جراثيم أو مسببات أمراض وحساسية مع الحفاظ على مظهرها ونسيجها لأطول فترة ممكنة، ومنحا رائحة عطرة، بمنتهى السهولة والأريحية.

ويتميز جهاز AirDresser من سامسونج، باعتماده على تفاعلات قوية من الهواء والبخار، بفضل تصميمه مع تقنيتي Jet Air and Air Hangers اللتين تطلقان موجات قوية من الهواء لإزالة الغبار من الملابس بالحد الأدنى من الضوضاء والاهتزاز، فضلاً عن تقنية JetSteam التي تقوم بدورها بتعقيم الملابس للتخلص من البكتيريا والفيروسات والمواد المثيرة للحساسية من خلال ضخها للبخار بدرجة حرارة عالية في عمق نسيج الملابس. أما تقنية Heatpump Drying، فتعمل على تجفيف الملابس بلطف عند درجة حرارة منخفضة مع تقليل الوقت المطلوب لدورة التجفيف مما يقلل من الحرارة وفرص الانكماش. هذا ويستخدم جهاز AirDresser وظيفة “إزالة الروائح الكريهة” لتنظيف الملابس، وتحطيم الجزيئات المسببة للروائح مثل العرق والتبغ والطعام، بينما تعمل في الوقت نفسه على منع الروائح الكريهة من التجمع والبقاء داخل وحدة التعقيم. كذلك، فإن تقنية التنظيف الذاتي التي يتضمنها الجهاز، تعمل على إزالة الرطوبة وتطهير وإزالة الروائح الداخلية من الجهاز دون الحاجة إلى منظفات خارجية وذلك بالاعتماد على مزيج من الحرارة والهواء والبخار مع ميزة إخطار المستخدمين بأنه يحتاج إلى إعادة تنظيف تفسه كل 40 دورة.

وتعزيزاً لكل هذه المزايا، فقد حرصت سامسونج لدى تصميم جهاز AirDresser على تزويده بخاصية إبقاء الملابس ضمن ظروف مثالية عندما تكون خارج وحدة التعقيم أيضاً، حيث تسحب ميزة إزالة الرطوبة الهواء من الغرفة لإزالة الرطوبة منه وضخ الهواء الجاف، فضلاً عن تزويده بخاصية إزالة التجاعيد باستخدام مزيج من البخار والهواء لتنعيم الملابس مما يلغي الحاجة لكيها.