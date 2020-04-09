“سامسونج”: حافظ على تواصلك مع العالم خلال فترة التباعد الاجتماعي

عمان – يشهد العالم في ظل الأوضاع الراهنة، توجهاً يتعاظم كل يوم للتعلم وإنجاز الأعمال عن بعد، حيث باتت التكنولوجيات المتنقلة وتطبيقاتها المختلفة، الوسيلة الأساسية لتمكيننا من البقاء متصلين والاطلاع على آخر الأخبار التي تجري في عالمنا.

تلتزم سامسونج بتوفير الدعم المستمر لمستخدمي أجهزة Galaxy لتمكينهم من إنجاز أعمالهم والبقاء متصلين طوال الوقت. ونقوم في هذا الإطار بمشاركة أهم الطرق التي تساعد المستهلكين على تحقيق الفائدة القصوى من أجهزتهم. ونأمل في أن يمنحهم هذا الدليل بعض الأفكار الجديدة باستخدام العديد من المزايا التي توفرها أجهزة سامسونج المتطورة، لتحويل فترة التباعد الاجتماعي تجربة استثنائية.

الحفاظ على اتصال سريع ومستقر

يعتبر بطئ خدمات الاتصال، أحد أكبر التحديات التي قد يتم مواجهتها عند العمل أو الدراسة عن بُعد. غالباً ما تكون سرعة الانترنت المنزلية أبطئ بكثير من السرعات التي اعتدنا على توفرها في مراكز العمل أو مقار الدراسة كالجامعات والمعاهد والمدارس، ما ينعكس سلباً على الإنتاجية نظراً لصعوبة انجاز المهام الوظيفية أو متابعة الدروس بسبب عدم القدرة على تشغيل تطبيقات مكالمات الفيديو، للمشاركة في الاجتماعات الهامة أو في حضور الصفوف التعليمية.

تمّ تزويد هواتف Galaxy الذكية بشبكة Wi-Fi متطورة، والتي يمكن للمستخدمين تفعليها بسهولة عبر تطبيق الإعدادات، ما يوفر لهم أفضل تجربة اتصال بالإنترنت عبر التحول تلقائياً من استخدام الـ Wi-Fi إلى استخدام بيانات الهاتف لتوفير خدمة اتصال أفضل بحسب قوة الشبكة.

وفي حال الحاجة للاتصال في الأماكن التي لا تتوفر فيها شبكةWi-Fi ، يمكن استخدام بيانات الهاتف لتوفير خدمة اتصال وتمكين المستخدمين من إجراء مكالمات فيديو دون انقطاع عند العمل عن بُعد. وتبذل سامسونج بالتعاون مع شركائها جهوداً مستمرة لتوفير خيارات متعددة لشبكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة والمنزلية لعدد أكبر من المستخدمين.

تجارب يومية من المستوى الأول

تساهم التكنولوجيا في تمكيننا من التواصل على نحومستمر مع زملائنا وفرق العمل المختلفة، إلا أن الأجهزة المحمولة توفر لنا أيضاً العديد من الأدوات والوسائل التي تسهل العمل والتعلم عن بعد، بدءاً من تمكيننا من إجراء التمارين الرياضية اليومية وصولاً إلى الاستمتاع بالخدمات الترفيهية، وتوفر الأجهزة المحمولة العديد من الطرق التي تمكنك من عيش تجارب يومية من المستوى الأول.

حافظ على صحتك العقلية والجسدية مع تطبيق Samsung Health

من الأهمية بمكان الحفاظ على صحتنا العقلية والجسدية عند العمل عن بعد، لذا يقدم تطبيق Samsung Health مجموعة من النصائح والإرشادات لمساعدتك في الحفاظ على صحتك أثناء فترة التباعد الاجتماعي. وتوفر ميزة “اكتشف” في التطبيق للمستخدمين، إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من برامج اللياقة البدنية كالتمارين التي تعتمد على وزن الجسم وتمارين التمدد. كما يمكن للمستخدمين الترفيه عن أنفسهم والاعتناء بجودة نومهم، عبر مراقبة جداول النوم باستخدام ميزة تتبع النشاط من Samsung Health ، إضافة إلى إمكانية الاستمتاع ببرامج اليقظة الذهنية، التي توفرها سامسونج بالتعاون مع Calm، الشركة الرائدة في مجال الطب البديل.

خدمات اتصال فائقة مع جوجل

عملت سامسونج بالتعاون مع جوجل على توفير مكالمات الفيديو بوضوح فائق الدقة ( FHD) باستخدام تطبيق Google Duo لأول مرة على الإطلاق، لتوفير قدرات اتصالية فائقة للأشخاص الذين يحتاجون لدقة عالية الجودة عند المشاركة في الاجتماعات الافتراضية أو العمل عن بعد. يوفر التطبيق المعروف، مكالمات فيديو فائقة الدقة بسرعات استثنائية، بالإضافة إلى تمكين ما يصل إلى اثني عشر شخصاً من المشاركة في الاجتماعات الافتراضية. يؤدي ذلك بالتوازي مع وضع الزاوية فائقة الاتساع wide-angle المتاح على أحدث أجهزة Galaxy ، والاتصال المستقر وزمن الاستجابة المنخفض ، إلى منح المستخدمين القدرة للبقاء على رأس عملهم من راحة منازلهم.

تجربة سلسة للعمل عن بعد مع برامج وحلول مايكروسوفت

يحتاج العمل والتعلم عن بعد، إلى استخدام برامج Microsoft Office وتطبيقاته للحفاظ على تواصلنا مع الآخرين. ويمكن للمستخدمين بفضل الشراكة طويلة الأمد بين سامسونج ومايكروسوف، استخدام الأدوات والبرامج التي يحتاجونها لإدارة حياتهم الوظيفية والشخصية على نحو مستمر، ومن بينها مسح ملفات PDF وتوقيعها وتحويل الصور إلى جدول Excel، وذلك باستخدام ميزة Link to Windows وتطبيق Your Phone companion ، كما يمكنهم بفضل هذه الميزة توصيل هواتفهم الذكية من Galaxy على جهاز الكمبيوتر، من مشاهدة الصور وارسال الرسائل وتلقي الإشعارات وإجراء الوظائف المتعددة، باستخدام جهاز واحد فقط.

تجربة ترفيهية فائقة مع نيتفليكس

تعتبر مشاهدة البرامج التلفزيونية أو الأفلام الجديدة من أفضل وسائل الترفيه خلال فترة التباعد الاجتماعي، ويمكن للمستخدمين الاطلاع على أفضل البرامج التي تعرض على نتفليكس باستخدام المزايا المحسّنة لأجهزة Galaxy، حيث يمكنهم البحث عن المحتوى الذي يريدون بسهولة والوصول إليه عبر تطبيقات Samsung Daily و Bixby و Finder

تجربة موسيقية فائقة مع تطبيق Spotify

من المعلوم أن الموسيقى تساعد على التركيز عند العمل أو الدراسة عن بُعد. وسيتمكن المستخدمين في منازلهم بفضل التعاون بين سامسونج وSpotify من الاستماع لقوائم الموسيقى والأغاني المفضلة لديهم عبر أجهزة Galaxy المحمولة، ويؤدي التكامل بين Bixby وSpotify إلى تمكين المستخدمين من إيقاف الأغنية والعودة للاستماع إليها دون الحاجة للبحث عنها من جديد.