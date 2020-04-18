سامسونج للإلكترونيات تستعرض الطرازات الجديدة من تلفزيونات QLED 8K عبر ندوة مخصصة باستخدام الواقع الافتراضي

تركز الندوة الافتراضية على أحدث التطورات التقنية

اعتماداً على ميزة العروض التوضيحية المباشرة للمنتجا

عمّان – أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن تنظيم مجموعة من الندوات التقنية الافتراضية حول العالم، لاستعراض مجموعة أجهزة التلفاز QLED 8K TV من المستوى التالي التي أطلقتها مؤخراً، إضافة إلى تسليط الضوء على استراتيجيتها الخاصة بالمنتجات لعام 2020 (الرجاء إدخال المعلومات حول وقت الندوة بحسب السوق). وتوفر هذه الندوات المبتكرة للمشاركين، الفرصة للتعرف عن كثب على مجموعة تلفزيونات 2020 ومزاياها المتطورة ودورها في تغيير تجربة المشاهدة المنزلية على نحو جديد كلياً، وتوجيه أسئلتهم للحصول على المعلومات التي تهمهم من خبراء سامسونج والمهندسين العاملين لديها.

تم تصميم مجموعة أجهزة تلفاز QLED 8K لتقدم لمحة عن مستقبل تكنولوجيا شاشات العرض، حيث تم تزويدها بالعديد من المزايا الذكية والمبتكرة لتجربة مرئية مختلفة على نحو كلي. ويجمع الإصدار الجديد بين الابتكارات المتطورة والعديد من الميزات المتصلة التي تجعل أنماط حياة المستهلكين أكثر تكاملاً وتوفر لهم عيش تجربة ترفيهية منزلية مطلقة. كما تتميز مجموعة تلفزيونات2020 QLED 8K بأحجام عرض جديدة ، وقدرات محسّنة ومعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي لترقية جودة الصورة، مع تقنية مبتكرة لتوجيه الشاشة وغيرها من المزايا الفائقة التي توفر للمستخدمين فرصة تجربة مشاهدة غامرة.

وتعليقاً على الخبر، قال جونغ سوك تشو، نائب الرئيس التنفيذي لقسم العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات : ” تسلط مجموعة تلفزيونات QLED 8K لعام 2020 الضوء على الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تطور قطاع أجهزة التلفاز على نحو ملحوظ، عبر زيادة حجم الشاشات وتنوع المزايا التي يتم توفيرها في الأجهزة المتقدمة، وتطورها على نحو متسارع. يسعدنا استعراض أحدث الابتكارات في عالم الأجهزة المرئية للمستخدمين حول العالم، ونأمل أن يستمتع عملاؤنا بالمزايا الجديدة التي تمنحهم تجربة ترفيه استثنائية في راحة منازلهم.”

وسيتم في إطار الندوات التقنية الافتراضية، إطلاع المشاركين على تفاصيل المزايا الرئيسية لأجهزة 2020QLED 8K ، بالإضافة إلى ذلك سيتم تسليط الضوء على تشكيلة أجهزة التلفاز العصري من سامسونج والتي تتضمن The Frame و The SerifوThe Sero. وسيتمكن المشاركون في الندوة التي تستغرق حوالي ساعة من الوقت، من التعرف على ما يلي:

ريادة أجهزة 2020 QLED 8K على مستوى القطاع: أحدث التحديثات والابتكارات في التقنيات التي تتميز بها أجهزة تلفازQLED 8K ، بما في ذلك الشاشة فائقة الاتساع وجودة الصورة فائقة الدقة بالإضافة إلى التحسينات على مستوى التصميم، والاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي، وتقنيةHDR ، وزوايا المشاهدة المبتكرة وغيرها من المزايا.

أحدث التحديثات والابتكارات في التقنيات التي تتميز بها أجهزة تلفازQLED 8K ، بما في ذلك الشاشة فائقة الاتساع وجودة الصورة فائقة الدقة بالإضافة إلى التحسينات على مستوى التصميم، والاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي، وتقنيةHDR ، وزوايا المشاهدة المبتكرة وغيرها من المزايا. الابتكار على مستوى الصوت : أحدث التحسينات الصوتية مع ميزة وصوت تعقب الأشياء (OTS)، ومضخم الصوت النشط، وتقنياتAVA ، وQ-Symphony ، والإضافات الجديدة إلى مجموعة مكبرات الصوت بما في ذلك Q950T الحائز على جائزة الابتكار في CES 2020.

: أحدث التحسينات الصوتية مع ميزة وصوت تعقب الأشياء (OTS)، ومضخم الصوت النشط، وتقنياتAVA ، وQ-Symphony ، والإضافات الجديدة إلى مجموعة مكبرات الصوت بما في ذلك Q950T الحائز على جائزة الابتكار في CES 2020. تحسين مزايا أجهزة التلفاز الذكية: حيث يتم تسليط الضوء على مزايا الذكاء الاصطناعي المبتكرة للتعلم العميق من سامسونج والتي تم تطويرها لتعزيز إمكانات مجموعة أجهزة QLED 8K لعام 2020، بما في ذلك الإرتقاء بقدرات الذكاء الاصطناعي، وزوايا الرؤية المتعددة، وميزة Digital Butler ، وبيكسبي ، ومزامنة المساعد الصوتي، والصورة التكيفية الجديدة والمزيد.

حيث يتم تسليط الضوء على مزايا الذكاء الاصطناعي المبتكرة للتعلم العميق من سامسونج والتي تم تطويرها لتعزيز إمكانات مجموعة أجهزة QLED 8K لعام 2020، بما في ذلك الإرتقاء بقدرات الذكاء الاصطناعي، وزوايا الرؤية المتعددة، وميزة Digital Butler ، وبيكسبي ، ومزامنة المساعد الصوتي، والصورة التكيفية الجديدة والمزيد. تجارب الألعاب المعززة: نظرة عامة على صناعة الألعاب المتنامية ودور مجموعة أجهزة تلفاز QLED 8K 2020 في توفير تجربة رؤية فائقة الاتساع بفضل التصميم المبتكر الذي يوسع الشاشة عند اللعب إلى أقصى قدر ممكن، ما يمكن اللاعبين من عيش تجارب غامرة ديناميكية وسلسة بدقة8K حقيقية.