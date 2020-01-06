“سامسونج للإلكترونيات” تطلق طرازات جديدة من أحدث تشكيلات التلفزيونات

عمان- كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات النقاب عن أحدث تشكيلات من تلفزيونات MicroLED

وQLED 8K وLifestyle، وذلك قبل انطلاق فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2020. وتتميز الطرازات الجديدة لشاشات العرض بأحجامها المختلفة وقدرات الارتقاء بجودة المحتوى إلى دقة 8K المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقنيات العرض المبتكرة وغيرها من الخصائص والتقنيات الجديدة التي طورتها سامسونج لإحداث ثورة في مفهوم التجربة الترفيهية المنزلية المتكاملة.

وقال يونغ هي هان، رئيس قسم تقنيات العرض المرئي في شركة سامسونج للإلكترونيات: “يعتمد المستهلكون في عصرنا الحالي على شاشات العرض للعمل وممارسة التمارين وحتى التسوق من المنزل. ومع استمرار تطور أنماط حياتنا، تشهد شاشات العرض هي الأخرى تطورات مستمرة لمواكبة متطلبات المستهلكين وتمكينهم من الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديهم بجودة عالية مع تزويدهم بمعلومات في الوقت الفعلي. وفي إطار رؤيتنا الهادفة إلى توفير “الشاشات في كل مكان”، يسرنا تقديم تجربة عرض أكثر ديناميكية واتصالاً في المنزل من خلال دمج الميزات التي تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي و8K في شاشات العرض التي طورناها”.

وطرحت سامسونج شاشات العرض المنزلية بتقنية MicroLED والتي تجمع بين تقنية عرض حديثة من الجيل التالي وقدرات تخصيص غير المسبوقة. وأصبح المستهلكون الآن قادرين على الاستمتاع بتجربة الميزات الجديدة التي طورتها فرق التصميم والهندسة والابتكار في سامسونج لإعادة تعريف تجربة المشاهدة التلفزيونة.