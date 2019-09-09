سامسونج ماراثون عمان ينطلق المقبل

عمان – أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات خلال مؤتمر صحفي عن استعدادها لإقامة سامسونج ماراثون عمان 2019 والذي سيقام في 11 تشرين أول (أكتوبر) المقبل متزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الجلوس العشرين لجلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.

وقد عقد المؤتمر برئاسة د. يوسف الشواربه أمين أمانة عمان الكبرى الشريك الاستراتيجي للجمعية الأردنية للماراثونات، ومديرعام الجمعية الآنسة لينا الكُرد والسيد مهند النابلسي، مدير دائرة العلاقات المؤسسية في سامسونج الكترونيكس المشرق العربي، الراعي الرسمي لسامسونج عمان ماراثون.

وتحدث د. الشواربه أمين أمانة عمان الكبرىعن أهمية سامسونج ماراثون عمان بكونه الحدث الرياضي المميز الذي يجمع أكبر عدد من العدائين ليمارسوا رياضة الجري في قلب العاصمة عمَان، بالإضافة إلى طابع الترويج السياحي الذي يضيفه الماراثون من خلال مساره المميز في قلب العاصمة والذي ينتهى في المدرج الروماني أحد الأماكن السياحية البارزة في عمان، بالإضافة إلى تثمينه جهود الجمعية الداعمة للمبادرات الإنسانية من خلال قيامها بالتبرع بـ 20% من ريع الماراثون.

وقد رحبت الينا الكُرد بالحضور والمشاركين منوهةً للدور الفعال الذي يقوم به سامسونج ماراثون عمان ليكون منصة رياضية تُعنى بكل ما يخص رياضة الجري تعمل على دعم القدرات الشبابية وتنمية المواهب الرياضية لتكون قادرة على المنافسة في كافة المحافل الرياضية.

وتطرق المؤتمر الصحفي للحديث عن الشراكة الممتدة مع سامسونج الكترونيكس والجمعية الأردنية للماراثونات والعلاقة الاستراتيجية التي تجمعها أيضاً مع أمانة عمان والتي نتج عنها الحدث الرياضي الأكبر في العاصمة الأردنية عمان، والشراكة مع القطاع العام بكافة أجهزته ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التحدث عن التطور الذي واكب الماراثون منذ إطلاقه قبل 11 عاماً ليشهد تطوراً بالمسار وفئات السباق وتغيير الطرق، وإنجازات الجمعية على صعيد النشاطات الخيرية التي تنبثق من شعارها “الركض لغايات نبيلة”.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال مدير دائرة العلاقات المؤسسية في “سامسونج إلكترونكس المشرق العربي”، مهند النابلسي: “نفخر بالشراكة التي جمعتنا بالجمعية الأردنية للماراثونات والتي دخلت عامها العاشر، وبما تعنيه من مسيرة حافلة من العطاء والتعاون الفعال الذي نحرص ضمنه على تجسيد قيم المواطنة التي نتميز بها، بالإضافة لتجسيد أهدافنا الطموحة، والتي تتسق مع قيم وأهداف شركتنا الأم، والرامية لخلق القيم الاجتماعية إلى جانب خلق القيم الاقتصادية عبر نشاطاتنا وخدماتنا التي لا تقتصر على مجال أعمالنا الأساسي، والتي تمتد لتشمل نشاطاتنا وخدماتنا ذات الأبعاد التنموية، تنطوي على تأثيرات إيجابية تطال مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمعات المحلية، والتي نحرص على أن تكون مستدامة من أجل البناء عليها وعلى النجاحات التي تحققت ضمنها عاماً بعد عام.”

وبيّن النابلسي بأن رعاية “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” لماراثون عمّان للسنة العاشرة على التوالي، تؤكد على حرص الشركة على تأدية واجباتها المجتمعية التي تضعها على عاتقها والتي تساند عبرها مختلف القطاعات والفئات المجتمعية التي يقف في مقدمتها قطاع الصحة والرياضة وفئة الشباب والنشء، مشيراً لدور الشركة المحوري في دعم الماراثون وتحويله لفعالية هامة يتطلع إليها محبو رياضة الجري سنوياً.

هذا ويضم سامسونج ماراثون عمان 3 سباقات مختلفة والتي تضم؛ سباق الـ 42 فردي وتتابع، سباق النصف ماراثون 21 كم والتي ستنطلق جميعها في نفس التوقيت في تمام الساعة السادسة صباحاً، وسباق الـ 10 كم الذي سينطلق الساعة التاسعة صباحاً من مقابل المركز الثقافي الملكي ويتميز بوجود منصات تشجيعية وترفيهية على امتداد خط سير السباق، فيما سيقام سباق الأطفال يوم الجمعة الموافق 4 تشرين أول (أكتوبر) المقبل في حدائق الملك حسين.