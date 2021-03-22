“سامسونج” و”البنك العربي” يطلقان حملة عروض تقسيط دون فوائد

عمان- أطلقت شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي، مؤخراً حملة عروض تقسيط مغرية وحصرية لحملة بطاقات البنك العربي الائتمانية في المملكة، بفائدة صفر%، لتيسير اقتناء أي من هاتفي Galaxy S21+ أو Galaxy S21 Ultra، اللذان يعدان نقلة نوعية في سوق الهواتف الذكية، إذْ يتميزان بخصائص ومميزات من شأنها تقديم تجربة الهاتف الذكي المثالية مع إمكانيات تتجاوز ما يمكن أن تفعله الهواتف الذكية، على محبي هواتف سامسونج من عملاء البنك.

وتمكّن الحملة التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الحملة الموافق للثاني عشر من شهر شباط الحالي، أو حتى نفاد الكمية أيهما أسبق، كل من يرغب بشراء أي من هاتفي Galaxy S21+ أو Galaxy S21 Ultra من “سامسونج” وذلك لدى عدد من نقاط البيع المختارة ضمن شبكة وكلاء الشركة وموزعيها المعتمدين في المملكة، بالتقسيط على مدى 18 شهراً عند الشراء باستخدام بطاقاتهم الائتمانية من البنك العربي.

وفي تعليق له على إطلاق الحملة، قال مدير وحدة الهواتف الذكية في شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي”، معتز عقرباوي: “فخورون في “سامسونج إليكترونيكس المشرق العربي” بالاستمرار بالتعاون مع مؤسسة مصرفية عريقة لديها قاعدة واسعة من العملاء كالبنك العربي، مؤكدين حرصنا الدائم على تقديم الأفضل لزبائننا ومتعاملي البنك الذين لطالما سعينا ولا نزال للارتقاء برعايتهم وإرضائهم من خلال وضع أفضل المنتجات والحلول بين أيديهم في المملكة، الأمر المعزز بخدمات من شأنها تمييزهم عن غيرهم، وتيسير اقتناء ما نرفد به السوق بأسعار تفضيلية ومزايا تنافسية مع عروض استثنائية.”

ويتميّز هاتف Galaxy S21+ بتصميم الكاميرا الاحترافية ثلاثية العدسات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي ليتمتع المستخدم بقدر أكبر من التحكم الإبداعي، حيث تعمل تقنية الكاميرا بشكل حدسي لتقييم وضبط المشهد المراد تصويره لالتقاط صور في أي بيئة بشكل مثالي، كما تعمل هذه التقنية في الوضع الرأسي على تحليل مُحسن ثلاثي الأبعاد للصورة بحيث يقوم بفصل الشيء المراد تصويره عن الخلفية، هذا بالإضافة إلى شاشة Full HD+ مذهلة من الحافة للحافة بحجم 6.7 بوصة تعمل بتقنية Dynamic AMOLED 2X Infinity-O، وبمعدل تحديث 120 هيرتز ما يُسهلّ عملية تحريك الشاشة لرؤية أفضل خاصة في ظل القدرة على ضبط إطار الشاشة تلقائياً بما يتناسب مع المحتوى الذي يشاهده المُستخدم. كل ذلك تم تعزيزه ببطارية ذات سعة كبيرة من أجل عمل وترفيه دون انقطاع.

هذا ويتميّز هاتفGalaxy S21 Ultra بكاميرا خلفية رباعية (عدسة واسعة الزاوية، عدسة فائقة الاتساع، عدسة مزدوجة للتصوير عن بُعد) مع مستشعر احترافي مُحدًث بدقة 108 ميجابكسل يمكنه التقاط الصور بتقنية التصوير بالمدى الديناميكي العالي HDR (12 bit) بدقة ألوان عالية وأغنى 64 مرة، ونطاق ديناميكي أوسع بثلاث مرات. ولأول مرة على هاتف Galaxy، يمكن تصوير الفيديو مع خاصية تثبيت المشهد المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تزيل الاهتزازات حتى أثناء الحركة،.

كما يمكن التصوير بدقة 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية لكافة العدسات الخلفية والأمامية، بحيث يمكن للمستخدم الانتقال من إطار صورة إلى الآخر بنفس الجودة، كما يمكنه الاستفادة من خيار ملف بصيغة 12-bit RAW، الذي يساعد على حفظ كافة التفاصيل عند تحرير الصور. كذلك ايتميّز الهاتف بشاشة بحجم 6.8 بوصة بتقنية Dynamic AMOLED 2X والتي تعتبر أكثر شاشات سامسونج ذكاءً حتى الآن، فضلا عن أنها تجمع بين انسيابية الشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز وشاشة Quad HD+، بالإضافة إلى معدل تحديث ديناميكي يتغير وفقاً للمحتوى الذي يشاهده المستخدم من 10 هرتز إلى 120 هرتز لضمان الاستمتاع بأفضل صورة والحفاظ على كفاءة الطاقة لإطالة عمر البطارية بشكل أكبر.

ومن الجدير بالذكر بأن هاتف Galaxy S21 Ultra يأتي مزوداً بقلم S Pen لأول مرة على الإطلاق على جهاز من سلسلة S، ليمكن المستخدمين من الرسم وتدوين الملاحظات وحتى تحرير الصور وتوقيع المستندات واطلاق العنان لإبدعاتهم.