سامسونغ الجديد سعره 1700 دينار.. فهل تشتريه؟

أماطت شركة سامسونغ اللثام عن هاتفين جديدين قابلين للطي بزجاج مرن يطوي أسفل منتصف الشاشة، بما في ذلك أغلى جهاز حتى الآن.

وكشفت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة عن العديد من المنتجات الجديدة خلال حدث Unpacked يوم الأربعاء، بما في ذلك Galaxy Z Fold 4.

وجاء Galaxy Z Fold 4 مزودا بشريط مهام جديد على طول الجزء السفلي من الهاتف، ما يمنح “تجربة تشبه الكمبيوتر الشخصي” حيث يمكن للمستخدمين رؤية تطبيقاتهم بسهولة، وتقدر سعة تخزينه بـ 1 تيرابايت – ولكن بسعر ضخم يبلغ 2019 جنيها إسترلينيا.

كما أطلقت سامسونغ Galaxy Z Flip 4، والذي يفتح مثل هاتف قديم من تسعينيات القرن الماضي بفضل مفصل أفقي في منتصف الشاشة.

وإذا قورن و بطراز Flip في العام الماضي، فإنه يحتوي على حواف أصغر ومفصلة أقل حجما للحصول على شكل مثالي وقبضة أفضل، كما تقول سامسونغ.

ويبدأ Galaxy Z Flip 4 من 999 جنيها إسترلينيا لسعة تخزين 125 غيغابايت ويصل إلى 1199 جنيها إسترلينيا لسعة تخزين 512 غيغابايت، وكلا الطرازين من الهواتف الذكية متوافقان مع 5G، ويأتيان بمقاومة الماء IPX8 ويمكن طيهما وفتحهما أكثر من 200000 مرة.

وصرح باولو بيسكاتور، المحلل في PP Foresight، أن طرازي Fold and Flip الجديدين لا يحتويان إلا على “ترقيات تدريجية” مقارنة بإصدارات العام الماضي.

ويحتوي Galaxy Z Fold 4 على مفصل رأسي أسفل المنتصف ويعمل بشكل أساسي كجهاز 2 في 1، وبه شاشتين – واحدة أصغر في الخارج تعرض المعلومات الأساسية عند طيها، والشاشة الداخلية الأكبر مثل الكمبيوتر اللوحي.

وقد تمت ترقيته بشكل كبير في الكاميرا ويتميز بنظام الكاميرا الثلاثية الموجود في هاتف S22 الرائد من سامسونغ، ويقدر قياس الشاشة الداخلية لـ Fold 4 مقاس 7.6 بوصة قطريا – نفس الشاشة الموجودة في Fold 3، والتي تم إصدارها العام الماضي.

وبالنسبة للأسعار فتختلف اعتمادا على سعة التخزين طبعا، لكنها تبدأ من 1649 جنيها إسترلينيا مقابل 256 غيغابايت وتصل إلى 2019 جنيها إسترلينيا مقابل 1 تيرابايت.

ويتميز Fold 4 أيضا بحواف أصغر، وهذا يعني أن هناك مساحة أكبر للشاشة بينما يظل الهاتف نفسه بنفس حجم Fold 3 في العام الماضي.

وأكدت سامسونغ أن جهاز Fold 4 يدوم لفترة أطول بشحنة واحدة ويقوم بتشغيل مقاطع الفيديو لفترة أطول. كما أنه متوافق مع قلم S-Pen، الذي يُباع بشكل منفصل.