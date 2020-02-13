سامسونغ: تعرف على أبرز خصائص هواتف غالاكسي “اس 20″ و”زد فليب”

تعمل شركة سامسونغ على أن تدعم هواتفها الثلاثة الجديدة من فئة “غالاكسي اس 20” تقنية شبكات الجيل الخامس.

كما ينتظر أن تحتوي الهواتف على كاميرات متطورة يمكنها التقريب بمقدار 100 ضعف.

وكشفت الشركة أيضا عن هاتف غالاكسي “زد فليب” القابل للطي، وقالت إنه يعتمد على شاشة مصنوعة من “زجاج قابل للطيّ”.

ومع أن العديد من منافسي سامسونغ يخططون لتدشين هواتف جديدة خلال الأسابيع المقبلة، يشكل فيروس كورونا المستجد تهديدا لعمليات الإنتاج.

وقال بن وود من شركة “سي سي اس انسايت” الاستشارية: “انتشار الفيروس سيؤثر على سلسلة التوريد”.

وأضاف: “على الرغم من تنويع سامسونغ لأماكن تصنيعها بعيداً عن الصين، إلا أنه سيظلّ هناك مكونات في هذه الهواتف مصدرها الصين”.

وأرجأت العديد من المصانع في الصين استئناف عملها بعد عطلة العام الجديد بسبب المخاوف من انتشار الفيروس في أماكن العمل. وتعدّ الصين أيضاً أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم. وأثر انتشار الفيروس على الطلب المحلي.

وعانت شركة سامسونغ من تأثير بنسبة أقل بالمقارنة مع العديد من منافسيها، وذلك لأنها تنتج معظم هواتفها في فيتنام وتبيع عدداً قليلاً نسبياً من الهواتف لمستهلكين صينيين.

إلا أنّ شركة الأبحاث “ترندفورس” ما زالت تتوقع أن يتسبب الفيروس في تخفيض إنتاج الشركة الكورية الجنوبية بنسبة 3٪ مقارنة مع ما قد تنتجه في الربع الحالي.

وقال المحلل في “آي دي سي” فرانسيسكو جيرونيمو: “أتوقع أن يعني ذلك بعض التأخير في تسليم الهواتف الجديدة”.

وقالت سامسونغ لـ”بي بي سي” إنها تعمل “ما في وسعها للتقليل من تأثير ذلك على عملياتها”.

لقطات أكثر ذكاء

هناك ثلاثة أنواع ضمن فئة هواتف “اس 20”:

– الموديل الأساسي بشاشة 6.2 بوصة (15.7 سم)، ويحتوي على ثلاث كاميرات خلفية، يبدأ سعره من 999 دولارا.

– موديل اس 20 بلس الذي يحتوي على شاشة مقاس 6.7 بوصة (17 سم)، يبدأ سعره من 1199 دولاراً.

– هاتف اس 20 ألترا على شاشة بحجم 6.9 بوصة (17.5 سم)، يبدأ سعره من 1399 دولارا.

وبحسب المحلل جيرونيمو، فإن خاصية التقريب بمقدار 100 مرة توفر “صورة غير واضحة تماماً، لذلك لا أعتقد أنّ الناس سوف يستخدمونها كثيراً”.

لكنه أكد أن هذه الخاصية تعطي الهاتف ميزة داخل المتاجر، لا سيما أن تقريب الصورة بمقدار 20 إلى 30 مرة يعطي نتيجة جيدة.

وتقدم الهواتف أيضاً نظام اللقطة الواحدة. وقالت شركة سامسونغ إن ذلك يستخدم الذكاء الاصطناعي لأخذ مزيج من اللقطات ومقاطع الفيديو في وقت واحد عبر مختلف الكاميرات، ممّا يتيح للمالك الاختيار من بينها بعد ذلك.

وأوضح مدير المنتجات مارك هولواي: “نريد أن نتأكد من أن المستهلكين يمكنهم حقاً الاستمتاع بهذه اللحظة أمامهم… ولا داعي للقلق بشأن ضبط الإعدادات”.

وتعد الهواتف الجديدة من أوائل الأجهزة التي يمكنها التسجيل بدقة ” 8k”.

ومع أن معظم الناس لا يمتلكون حتى الآن شاشات بدقة ” 8k”، إلا أنّ سامسونغ أشارت إلى أنّ ذلك يوفّر ميزة مستقبلية، بالإضافة إلى القدرة على استخراج لقطات عالية الجودة.

وعلقت كارولينا ميلانيسي من كريايتف ستراتيجيز قائلة: “ينبغي أن تساعد كل من التكنولوجيا الجديدة وواجهة المستخدم الأكثر سهولة في كيفية إدراك وظيفة كاميرا سامسونغ”.

وأضافت: “لم تكن نتائجها في الماضي متكافئة مع المنافسين… لكن هذه المرة بالتأكيد تستخدم قدراً أكبر من الذكاء الاصطناعي”.

تقنية شبكات الجيل الخامس

تعمل شركة سامسونغ على الترويج لأهمية استخدام تقنية شبكات الجيل الخامس مع الألعاب، مؤكدة على أنها ستوفر قدرات غير متاحة في الجيل الرابع.

ويوفر تطبيق غوغل ديو للهواتف أيضا محادثات الفيديو بجودة أعلى عند العمل على شبكة الجيل الخامس.

ولا تزال الشبكات في المراحل الأولى من الاعتماد على هذه التكنولوجيا، إلا أنّ أحد المستشارين قال إنه من الحكمة تقديم خاصية دعم التقنية الجديدة كميزة أساسية في الجهاز.

وقال بن وود: “المستهلكون يحتفظون بهواتفهم لمدة ثلاث أو أربع سنوات ولا يريدون أن يصبح شيئاً ما في جهازهم قديم في هذه الفترة”.

وأضاف أن تدشين هذه الهواتف يوفر “فرصة فريدة”؛ فشركة هواوي لا تستطيع استخدام تطبيقات غوغل، وآبل ليس لديها حالياً جهاز آيفون يدعم تقنية الجيل الخامس.

هاتف بحجم المحفظة

ويدعم هاتف “زد فليب” القابل للطي شبكات الجيل الرابع فقط.

وأعلن عن العديد من مميزاته، ومن بينها شاشة صغيرة خارجية وشاشة داخلية 6.7 بوصة قابلة للطي.

ويمثل الهاتف الذكي الجديد المحاولة الثانية للشركة في مجال الهواتف القابلة للطي بعد تدشين هاتف غالاكسي تابلت.

وتتمثل فكرة الهاتف الجديد في أنه قد يصبح بشاشة كبيرة عند فتحه، ويمكن أن يكون بحجم محفظة صغيرة عند طيه.

وتقول الشركة إنه يمكن فتح وإغلاق الهاتف أكثر من 200000 مرة.

ويتمثل التغيير الكبير الآخر في الجزء الأمامي للهاتف الذي يحتوي شاشة مصنوعة من مادة تسميها سامسونغ بـ”زجاج قابل للطي”.

وقال فرانسيسكو: “لاحظت بوضوح أنّ الشاشة أكثر مقاومة بكثير نظراً إلى أنه هاتف قابل للطي، وينبغي أن يقلل ذلك من خطر حدوث خدش فيها”.

وتبلغ تكلفة الهاتف “زد فليب” 1،380 دولاراً، وسيصبح متوفراً في 14 فبراير/شباط.

وينافس “زد فليب” هاتف “موتورولا ریزر” الذي لديه تصميم مشابه. لكن من المتوقع أن يتم بيع كلاهما بكميات أقل بكثير بالمقارنة مع هواتف “اس 20”.

وقال باولو بيسكاتور من شركة “بي بي فورسيت”: “هناك الكثير من الاهتمام بهذه الفئة الجديدة، لكن بالنسبة لمعظم الناس فهي باهظة الثمن”.-(BBC)