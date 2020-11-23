سام دغلس يكشف لـ “الغد” أسباب عودته للعب مع الأهلي

عمان – الغد – سجل فريق النادي الأهلي، أمس، اللاعب والمدرب السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، سام دغلس، ضمن كشوفاته المعتمدة لدى اتحاد كرة السلة بشكل رسمي، وذلك لتمثيل فريقه الأول ببطولتي كأس الأردن ودوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة 2020.

ومن المتوقع أن يشارك “صانع الألعاب” سام دغلس في مواجهة فريقه اليوم أمام النادي الأرثوذكسي، ليشكل إضافة تكتيكية وفنية كبيرة في خيارات المدرب عبدالله أبو قورة، الذي قال في معرض رده على استفسارات (الغد): “كل مدرب يتمنى أن تحتوي تشكيلته على لاعب بمواصفات وقيمة سام دغلس، سيساعدنا في عمليتي الدفاع والهجوم، وإن شاء الله سيكون إضافة جيدة لفريقنا ويثبت أن العمر مجرد رقم”.

وقال سام دغلس، في تصريحات خاصة لـ”الغد”: “عودتي للعب جاءت لأسباب عدة، منها تواجدي هنا في الأردن ورغبتي بمشاركة خبراتي مع فريدي والبقاء إلى جانبه وكذلك مساعدة باقي اللاعبين وتطوير كرة السلة الأردنية، كما أنني أرغب في اللعب إلى جانب زيد عباس قبل اعتزاله”، لافتا إلى أنه ما يزال يعمل ضمن الجهاز الفني لفريق هيوستن فايبرز التابع لهيوستن روكتس، وسيعود إليه مع نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل، حال تحديد موعد انطلاقة الدوري هناك.

وبدوره، قال المدير الإداري للنادي الأهلي عادل شريم: “اليوم نزف خبرا سارا لجماهير الأهلي، سام وقع بشكل رسمي على كشوفات الفريق للعب ببطولتي الكأس والدوري”.

واستطرد: “دغلس سيكون الروح والقلب النابض والعقل المدبر للفريق إلى جانب بقية اللاعبين، سيلعب جنبا إلى جنب مع فريدي، وسيشكلان قوة ضاربة للفريق”. (فاست بريك)