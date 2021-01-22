سانا: مقتل أب وأم وطفلين وجرح 4 آخرين بـ “عدوان إسرائيلي” على حماة

حماة- قتل 4 أشخاص وأصيب 4 اخرين، الجمعة، جراء قصف إسرائيلي جوي على محافظة حماة في سوريا، حسب وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وقالت سانا، إنّ “العدوان الإسرائيلي” استهدف حماة وأسفر عن قتل “عائلة من أب وأم وطفلين وجرح 4 آخرين هم امرأة وطفلان وسيدة مسنه”، بالإضافة إلى تدمير 3 منازل للمواطنين على الطرف الغربي لمدينة حماة.

وذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت صباح الجمعة “لعدوان إسرائيلي” في محافظة حماة، وذلك بعدما أوردت نبأ عن سماع دوي انفجارات هناك.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصدر عسكري قوله “حوالي الساعة 4 من فجر الجمعة شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها”.