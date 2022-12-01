سانتوس : أثق في جميع اللاعبين.. ورونالدو قد يشارك

الدوحة – أكد فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي، أنه ليس لديه مشكلة في إجراء تغييرات شاملة في صفوف فريقه خلال المواجهة أمام كوريا الجنوبية اليوم الجمعة في الجولة الاخيرة من مباريات المجموعة الثامنة لمونديال قطر 2022.

وضمن منتخب البرتغال التأهل لدور الستة عشر بعد الفوز على أوروجواي 2-0 يوم الاثنين الماضي، بصرف النظر عن نتيجة المباراة أمام كوريا الجنوبية.

وما يزال المنتخب البرتغالي يبحث عن صدارة مجموعته، من خلال المواجهة أمام كوريا الجنوبية، وقال سانتوس في المؤتمر الصحفي للمباراة أمس الخميس “ينبغي أن نواصل النضوج، بالنسبة لي الشيء الأكثر أهمية هو ثقتي في جميع اللاعبين، أثق بهم جميعا”.

وأضاف “لدينا على الأقل ثلاثة لاعبين سيشاركون بالتأكيد، وبالنسبة للأخرين سنرى ما سيحدث”.

وأوضح “اللاعبون في حالة رائعة، لكن بدأنا نرى بعض الإنهاك الأمر الذي قد يؤدي لحدوث إصابات، لدينا لاعب أخر منهك بعض الشيء، وعلينا أن ننظر إلى ذلك، لكن علينا أيضا أن نتعامل مع الإنذارات لدينا”.

وأوضح “واثق تماما في اللاعبين الذين سسيشاركون في المباراة ، علينا أن نتفهم أنه في كل مباراة علينا إتخاذ هذه القرارات، وعلي أن أشرك الفريق الذي أثق به تماما بصرف النظر عن النتائج السابقة”.

ولدى سؤاله عن مشاركة كريستيانو رونالدو ، قال سانتوس “إذا كان جاهزا بشكل كاف من الناحية البدنية، فإنه سيشارك”.

وتابع “لا أعرف إذا كانت الفرصة متساوية 50 – 50، الأمر يعتمد على الحصة التدريبية، يعتمد على عدم حدوث شيء وقدرته على اللعب”. -(د ب أ)