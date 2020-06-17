سانتوس مستمر مع رأس الجهاز الفني لمنتخب البرتغال حتى 2024

لشبونة – أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني، فرناندو سانتوس، حتى عام 2024، حيث كان سانتوس قد تولي القيادة الفنية لـ”الملاحون” قبل 6 سنوات وتحديدا في أيلول (سبتمبر) 2014، خلفا لباولو بينتو الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وقاد صاحب الـ65 عاما المنتخب البرتغالي لأكبر إنجاز في تاريخه وهو الحصول على لقب بطولة الامم الأوروبية (يورو 2016) على حساب صاحب الأرض منتخب فرنسا، بالإضافة للقب دوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى العام الماضي، كما أنه يتصدر قائمة الأكثر تحقيقا للانتصارات مع المنتخب.

📝"É um privilégio servir Portugal, sempre com a ambição de ganhar". Fernando Santos renovou até 2024 com a Seleção! 🇵🇹 #TodosPortugal pic.twitter.com/lvJkxv8JL1 — Portugal (@selecaoportugal) June 16, 2020

وقاد المدرب السابق لمنتخب اليونان، بالإضافة لعدد كبير من الأندية البرتغالية أبرزها الثلاثي الكبير بورتو وسبورتنج لشبونة وبنفيكا، البرتغالي في 71 مباراة، محققا الفوز في 44، مقابل 16 تعادل و11 خسارة.

وسيكون أمام المدرب المخضرم عدد من المهام مع البرتغال وهي بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي تأجلت لصيف العام المقبل بسبب جائحة كورونا، وتصفيات النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، بالإضافة لتصيفات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد البرتغالي، فرناندو جوميش، إن سانتوس “شخص جدير بالاحترام، وفوق كل شيء، لديه روح انتصارية”، بينما أكد سانتوس أن “خدمة البرتغال والكرة البرتغالية شرف كبير” بالنسبة له. (إفي)