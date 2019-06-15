“سانت ريجيس” عمان يفتح أبوابه رسميا



عمان- افتتح فندق سانت ريجيس عمان أبوابه رسمياً، ليكون الانطلاقة الأولى لأيقونة عالم الرفاهية في المملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث يتفرد الفندق، وهو أحد مشاريع إيجل هيلز في الأردن، بموقعه الاستراتيجي المتميز في أكثر الأحياء ثراءً في عبدون في العاصمة عمان. وتماشيا مع إرث العلامة التجارية الشهيرة، يستعد الفندق لتقديم معيار جديد للفخامة والذوق الرفيع في الأردن.

وتعليقاً على مناسبة افتتاح هذا المعلم الشهير؛ عبر المدير التنفيذي لإيجل هيلز الأردن، السيد عبدالله الفريحات: “لقد سعدنا باستمرار العلاقة القوية ما بين إيجل هيلز الأردن ومجموعة ماريوت الدولية، لنقدم مجدداً علامة مشهورة عالمياً ونرفع مستوى الضيافة في الأردن. وكوننا المطور العقاري الرائد في المملكة، لا يسعنا إلا أن نفخر بافتتاح أجدد معلم للرفاهية؛ سانت ريجيس عمان، وهو نتاج التعاون الثالث ما بين مجموعة ماريوت الدولية وإيجل هيلز الأردن، بعد انطلاقة كل من فندق دبليو عمان في العاصمة وفندق المنارة من مجموعة “ذا لكشري كولكشن” في سرايا العقبة، في العام الماضي”.

ومن جانبه، قال المدير العام لفندق سانت ريجيس؛ إردين كنديغيلين: “إن إحضارنا التجربة الفريدة لهذه العلامة المميزة إلى الأردن يغمرنا بسعادة بالغة، فنحن نتوق لتقديم تجربة لا نظير لها تليق بإرث العلامة وتلائم الوجهة”.

يضم فندق سانت ريجيس عمان نحو 260 غرفة وجناحاً، ويدعو ضيوفه لعيش أكثر التجارب تميزاً بالرفاهية والخدمات الشخصية، فيستمتعون بخدمة “البتلر” الخاصة بعلامة سانت ريجيس والتي توفر خدمات مصممة خصيصاً لضيوفه على مدار الساعة؛ كل بحسب ذوقه وتفضيلاته أثناء إقامته. ويأتي الفندق تتمة للشقق الفندقية في سانت ريجيس عمان والتي تم افتتاحها العام الماضي.

وبالحديث عن لذة فن الطهي في فندق سانت ريجيس عمان، فإنه سيقدم نحو أربعة مطاعم يطرح فيها مفاهيم جديدة ومتعة أكبر في فن تقديم الطعام؛ حيث سيقدم المطعم الإسباني الأول في المدينة “ماركادو أندالوس” أطباقاً أندلسية متأثرة بشكل كبير بجنوب إسبانيا، مستخدمين منتجات البحر الأبيض المتوسط في قوائم طعام مبتكرة وخلق مفهوم “من المزرعة إلى مائدتك” وبالأخص فن طبق البايلا الشهير والمقدم بكل براعة واحترافية. هذا المطعم هو الأمثل لوجبات النهار كافة، لتبدأ يومك فيه فتتناول إفطارك أو تأخذ استراحة من عملك لتتناول طعام الغداء، أو تستمتع بعشائك فيه في الليل.