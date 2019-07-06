“سانت ريجيس” يفتتح أبوابه مقدما عروضا حصرية

عمان- كشف فندق “سانت ريجيس” -أحد أهم الفنادق العالمية التي تشتهر بضيافتها العريقة- النقاب عن عروض خاصة أعدها للباحثين عن معايير تلائم ذوقهم الرفيع؛ وذلك بمناسبة افتتاحه في قلب العاصمة عمّان، مجسدا بذلك قيمة حقيقة تعكس إرثا يعود إلى بدايات القرن العشرين، وعلامة فارقة ترتقي بمعايير الضيافة الفاخرة إلى مستوى جديد. وسيتمتع الحاصلون على عروض فندق “سانت ريجيس” على خدمات ضيافة فاخرة، وعلى رأسها جميعاً خدمة الخادم الشخصي المعروفة من سانت ريجيس، التي أحضرت خبرتها لأكثر من 100 عام لتتيح للنزلاء خوض تجربة استثنائية ضمن أعلى المعايير، بدءاً من استقبال فاخر من لحظة وصولهم إلى الفندق، مروراً باحتسائهم الشاي والقهوة في غرفهم، وانتهاء بإحضار الصحف اليومية لهم؛ وإخبارهم بحالة الطقس وإيقاظهم في الوقت الذي يرغبون، وتفريغ حقائبهم وتوضيبها عند الطلب.. وغيرها الكثير؛ ليجدوا أنفسهم محاطين على مدار الساعة بحفاوة وتقدير كبيرين.

وعن الأسباب التي دفعت الفندق لتقديم عروضه الخاصة، تحدث السيد خالد بسيسو المدير العام للفندق، قائلاً: “نفخر اليوم بافتتاح معلم عالمي مميز كسانت ريجيس في قلب العاصمة عمّان؛ فلا أقل من أن نقدم للباحثين عن الرفاهية والذوق الرفيع الفرصة ليدخلوا عالمنا؛ ويلمسوا بأنفسهم الخدمة الاستثنائية التي نقدمها، لذا جاءت عروضنا التي نأمل من خلالها أن نقدم ما يفوق توقعات نزلائنا”.

ومن جانبها، أعربت لانا جولينا -رئيسة خدمة الخادم الشخصي الخاصة بفندق “سانت ريجيس”- عن سعادتها بالافتتاح وعن رغبتها في التميز في الأداء، قائلة: “يسعدنا اليوم أن نقدم خدمات فندق سانت ريجيس المميزة على مدار 24 ساعة، التي تعد نموذجاً عالمياً يحتذى به؛ وتجسد إرث علامة عريقة في نهاية المطاف”. وتابعت: “خدماتنا المميزة، وعلى رأسها خدمة الخادم الشخصي، سيحظى بها نزلاء فندق ورزيدنسز سانت ريجيس على حد سواء، سواء تواصلوا مباشرة مع مكتب خدمة الخادم الشخصي الموجود في الفندق، أو اتصلوا عبر الهواتف الموجودة في الغرف، أو أرسلوا طلباتهم عبر e-butler؛ الأمر الذي يجعل خدمة الخادم الشخصي الأسطورية بالفعل استثنائية”.