“سانت ريجيس” يقيم فعاليته الأولى

عمان – أقام فندق سانت ريجيس عمان فعاليته الأولى مع وسائل الإعلام والصحافة احتفالا بافتتاح أبواب الفندق مؤخرا في قلب العاصمة عمان، من خلال زيارة صحفية من شأنها بناء جسور التواصل ما بين فريق الفندق والصحافة وتوطيد أواصر التعاون فيما بينهما وتقدير دور الإعلاميين وجهودهم.

وهدفت الزيارة لتقديم أجدد معلم للرفاهية بالمدينة بطريقة تفاعلية ومميزة، معطية فرصة رائعة للصحافة لاكتشاف الخدمات الحصرية بسانت ريجيس عمان من خلال تجربتها بشكل شخصي ومميز.

وقد تم استقبال المدعوين من قبل الفريق الإداري وعلى رأسهم المدير العام للفندق “إردين كنديغيلين”، الذي رحب بهم وأعرب عن سعادته بلقائهم في أول فندق لعلامة سانت ريجيس في المملكة. وفي حديثه عبر “إردين” عن شكره العميق لجميع أفراد الصحافة والإعلام وتقديره لدعمهم الذي قدموه لفندق سانت ريجيس منذ بداية تطويره، ودعاهم لاكتشاف إرث العلامة التجارية على طريقة سانت ريجيس الخاصة.

وقد استهل فريق الفندق الزيارة الصحفية بجولة تعريفية حول الفندق، منحتهم الفرصة للاستمتاع بالتصاميم الداخلية له واكتشاف مرافقه المميزة كـ: صالة الشاي، حانة سانت ريجيس المميزة، نادي اللياقة البدني، بركة السباحة الخارجية، المكتبة، غرف الضيوف، “صالة آستور”، وغرف الاجتماعات الواسعة، وبالطبع المطاعم المميزة.

وقال إردين كنديغيلين: “إننا نشعر بالسعادة البالغة لاستضافتنا لممثلي الصحافة والإعلام ومشاركتهم بالإعلان عن افتتاح أول فندق لعلامة سانت ريجيس في الأردن، حيث نحرص من خلاله على تقديم أبرز خدمات الرفاهية في المدينة”. وتابع:” لقد سعدنا بسماع التعليقات الرائعة والكلمات الجميلة التي تلقيناها خلال زيارتهم لفندقنا المميز وبالأخص إعجابهم بتجربة الطهي في مطعم “ماركادو أندالوس” ونحن نتطلع قدما لتعريفهم بالمزيد من المرافق والمطاعم التي ستفتتح قريبا في الفندق”.