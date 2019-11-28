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سانشيز يؤكد ثقته باللاعبين وينفي تراجع أداء قطر

منذ 56 دقيقة

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الدوحة – أبدى الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري الخميس ثقته التامة في لاعبيه، قبل مواجهة اليمن في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج، في الوقت الذي نفي فيه تراجع أداء فريقه بالآونة الأخيرة.

وكان منتخب قطر قد تعرض لخسارة مفاجئة بهدفين لواحد أمام العراق في افتتاح البطولة المقامة على أرضه ووسط جماهيره، حيث قال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة اليمن: “بعد المباراة الأولى أمام العراق، كانت هناك فترة قصيرة للتعافي، لكن قمنا بتحضيرات جيدة لمباراة اليمن ويجب اختيار اللاعبين بشكل أفضل لأننا نعلم جميعا أهميتها لنا”.

وأضاف: “انتابنا شعور بخيبة أمل بعد مباراة العراق بالرغم من الفرص الي أتيحت لنا، نأمل أن تتغير الأمور أمام اليمن ونحقق الفوز ونسجل الأهداف”.

وعن مباراة اليمن، قال: “لم يحقق أي من الفريقين (قطر واليمن) نتيجة جيدة في الجولة الأولى، لا توجد أي مباراة سهلة في البطولة ونحن نعلم هذا الأمر جيدا، نتوقع مباراة تنافسية في الغد وسنخوضها بكل حماس من أجل الفوز”.

وتابع: “كنا نطمح للفوز في مباراتنا الأولى أمام العراق، وكذلك كان الأمر بالنسبة لهم. لقد حاولوا واجتهدوا وفازوا في النهاية. لم يحالفنا الحظ”.

وعن غياب مدافع الفريق بسام الراوي الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة العراق، قال سانشيز: “بالطبع تكون الأمور صعبة على أي مدرب في حالة الإصابات لا سيما لاعب مثل فوجوده مهم في الملعب وخارجه”.

واستطرد: “لكن لدينا ما يكفي من اللاعبين وسنحاول تحقيق تطلعات جمهورنا. لدي ثقة كبيرة في اللاعبين. لديهم التزام كبير ومتعطشون لتحقيق نتائج إيجابية. سنركز جميعا بشكل تام”.

كما رفض المدير الفني الإسباني ما يتردد بتراجع أداء منتخب قطر في الفترة الأخيرة، وقال: “لا، هذا ليس صحيحا، لا أعتقد أن أداء الفريق يتراجع لقد خضنا مواجهات صعبة في كأس آسيا وكوبا أميركا، أؤكد أننا سنكون على الطريق الصحيح. في مباراة العراق قدم اللاعبون مستوى جيدا وكان ينقصنا فقط الفوز”.

وكان منتخب “العنابي” قد مني بخسارة غير متوقعة بهدفين لهدف أمام العراق في افتتاح البطولة، بينما حققت الإمارات فوزا عريضا على اليمن بثلاثة أهداف دون رد وضعتها في صدارة المجموعة الأولى. (إفي)

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