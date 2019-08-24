برلين – وقع لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز عقد انتقاله من بايرن ميونيخ الألماني الى ليل الفرنسي لمدة 4 أعوام، وذلك بحسب ما أعلن الناديان أمس الجمعة.

ووصل اللاعب البالغ من العمر (22 عاما) الى شمال فرنسا من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني قبل اتمام صفقة انتقاله الى ليل، الذي يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد إنهائه الموسم الماضي كوصيف لبطل “الليغ 1” باريس سان جيرمان.

ℹ️ Renato Sanches se une a OSC Lille. https://t.co/awJTCL10Kq ¡Gracias por todo, @renatosanches35! pic.twitter.com/kMcymhifpJ — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 23, 2019

وقال ليل على لسان مديره العام مارك إينغلا: “نحن سعداء جدا بإكمال توقيع ريناتو سانشيز، اللاعب الاستثنائي. يتمتع بشخصية مثيرة للاهتمام تناسب مشروعنا”.

وبحسب مصدر مقرب من ليل، فإن صفقة التعاقد مع لاعب بنفيكا السابق كلفت الفريق الفرنسي قرابة 20 مليون يورو، ما يجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي الذي كان قد أجرى أكبر صفقة في تاريخه هذا الصيف أيضا بتوقيعه مع التركي يوسف يازيجي مطلع آب (أغسطس) الحالي مقابل 16.5 مليون يورو من طرابزون سبرو. (أ ف ب)