برلين – أعلن مدرب منتخب المانيا يواكيم لوف الخميس، عن القائمة النهائية التي ستخوض مواجهتي هولندا وايرلندا الشمالية ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، وكان يوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ولوروا سانيه مهاجم مانشستر سيتي الانجليزي أبرز الغائبين بداعي الاصابة.

ويستضيف منتخب المانشافت نظيره الهولندي في 6 أيلول (سبتمبر) المقبل بعد أن تفوق عليه في داره بنتيجة 3-2 في المباراة الاولى، قبل أن يتوجه الى ايرلندا الشمالية المتصدرة، بعد 3 ايام في محاولة لاستعادة الصدارة.

وبعد أن تواجد كل من دراكسلر وزميله في سان جبرمان ثيلو كهرر ضمن تشكيلة المنتخب خلال الفوزين على استونيا وبيلاروسيا في حزيران (يونيو) الماضي، سيغيب كل من لاعب خط الوسط والمدافع عن المبارتين المقبلتين بداعي اصابة على مستوى القدم.

في ما يأتي التشكيلة من 22 لاعبا:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، تير شتيغن (برشلونة الاسباني)، برند لينو (أرسنال الإنجليزي).

خط الدفاع: ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، مارسيل هالستنبرغ ولوكاس كلوسترمان (لايبزيغ)، يوناش هكتور (كولن)، نيكو شولتس (بوروسيا دورتموند)، نيكلاس شتارك (هرتا برلين)، نيكلاس زوليه (بايرن ميونيخ)، يوناثان تاه (باير ليفركوزن).

خط الوسط: يوليان براندت وماركو رويس (بوروسيا درتموند)، سيرج غنابري ويوشوا كيميش وليون غوريتسكا (بايرن ميونيخ)، ايلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنكليزي)، طوني كروس (ريال مدريد الاسباني)، ايمري جان (يوفنتوس الايطالي)، كاي هافيرتس (باير ليفركوزن).

خط الهجوم: تيمو فيرنر (لايبزيغ)، لوكا فالدشميدت(فرايبورغ). (أ ف ب)