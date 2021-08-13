سان جرمان يتوقع عودة راموس إلى الملاعب الشهر المقبل

باريس – أعلن نادي باريس سان جرمان لكرة القدم الجمعة أن الوافد الجديد المدافع الاسباني سيرخيو راموس، أحد أبرز صفقاته للموسم الجديد، سيكون قادراً على استئناف اللعب في أيلول/سبتمبر المقبل عقب تعافيه من اصابة في ربلة ساقه.

ومن المتوقع أن يعود قائد ريال مدريد السابق “بعد فترة التوقف الدولي”، أي قرب نهاية الأسبوع في 11 أيلول/سبتمبر، بالتزامن مع مباراة النادي الباريسي على ملعبه أمام الوافد الجديد إلى النخبة كليرمون الذي حقق مفاجأة مدوية بفوزه على بوردو بهدفين نظيفين في افتتاح منافسات الدوري.

ولم يخض راموس الذي غادر ملعب “سانتياغو برنابيو” إلى “بارك دي برينس” بصفقة انتقال حر بعد إنتهاء عقده مع النادي المدريدي، أي مباراة بقميص سان جرمان اثر تعرضه لاصابة في ربلة ساقه اليسرى.

وأكد النادي الباريسي أن مدافعه “في مرحلة الاستئناف التدريجي للتدريب”، وبالتالي سيغيب عن المباراة ضد ستراسبورغ السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية للـ “ليغ1″، كما سيفتقد الفريق لجهود وسطه السنغالي الدولي إدريسا غي جراء اصابته بفيروس كورونا في تموز/يوليو.

وأفاد نادي العاصمة أن عودة لاعب ليل السابق “يمكن أن تتم الأسبوع المقبل” مع انتقال الفريق إلى بريست في 20 من الشهر الحالي ضمن منافسات المرحلة الثالثة للدوري.-(أ ف ب)