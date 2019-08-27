سان جرمان يحدد “مطلبه الأخير” للتخلي عن نيمار

أبوظبي– ذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية في تقرير لها أن إدارة نادي باريس سان جرمان أبلغت مسؤولي برشلونة بعدة مطالب نظير تخليها عن النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، رغم علمها بأن تلك المطالب ستقابل بالرفض من جانب العملاق الكتالوني.

وأوضحت أن إدارة الفريق الفرنسي ستوافق على بيع نيمار مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى انضمام الفرنسي عثمان ديمبلي والبرتغالي نيلسون سيميدو إلى حديقة الأمراء.

وبإضافة القيمة المالية لعثمان ديمبلي وسيميدو إلى الـ100 مليون يورو، فإن قيمة رحيل نيمار عن سان جرمان ستتراوح ما بين 250 إلى 300 مليون يورو، وهي القيمة الأولى التي طلبتها إدارة بطل فرنسا منذ شهور عندما ارتبط اسم اللاعب بالرحيل عن باريس.

وشهدت الفترة الماضية انتشار أنباء عدة تتعلق بمستقبل نيمار جميعها تؤكد أن الجناح البرازيلي يود العودة إلى الدوري الإسباني عبر بوابة فريقه السابق برشلونة أو ريال مدريد.

يذكر أن إدارة “البلوغرانا” كانت قد أعدت عرضا أخيرًا في الفترة الأخيرة يفيد إمكانية حصولها على خدمات البرازيلي على سبيل الإعارة مع بند شراء غير إلزامي بقيمة 170 مليون يورو، وهو ما رفضه النادي الباريسي.

ومنذ أيام قليلة رحل البرازيلي فيليبي كوتينيو عن فريق برشلونة متجها إلى الدوري الألماني عبر بوابة بايرن ميونيخ لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وهو ما يجعل من ديمبلي وسيميدو فقط “عملة تبادلية” في صفقة الحصول على خدمات نيمار. سكاي نيوز