سان جرمان يرفض عرض ريال مدريد لضم مبابي

باريس –رفض باريس سان جرمان الفرنسي عرض ريال مدريد الإسباني لضم هدافه الشاب كيليان مبابي، بحسب مديره الرياضي البرازيلي ليوناردو، معتبرا ان صفقة 160 مليون يورو “غير كافية” ومذكرا ان نادي العاصمة المملوك قطريا يتمنى “الاحتفاظ” بلاعبه.

قال ليوناردو لوسائل إعلام بينها وكالة فرانس برس “كان موقفنا دوماً الاحتفاظ بكيليان وتجديد عقده ولن نجبره على البقاء”، واصفاً تصرف النادي الملكي بـ”غير المحترم، خاطئ وغير قانوني”.– (أ ف ب)