سان جرمان يضع شبح “الريمونتادا” جانبا وينجز المهمة أمام برشلونة

باريس – نجح باريس سان جرمان الفرنسي بإبعاد شبح الـ”ريمونتادا” التاريخية التي حققها برشلونة الاسباني على حسابه في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2017، ليثأر من منافسه ويبلغ ربع نهائي نسخة هذا العام. إلا أن أحدًا من فريق العاصمة أخفى الأثر القوي الذي تركته تلك المباراة منذ أربعة أعوام.

دخل سان جرمان مواجهة الإياب على ملعب “بارك دي برانس” أول من أمس، بعد أن أسقط برشلونة في عقر داره 4-1 ذهابًا على ملعب “كامب نو”.

لكن رغم ذلك، خيم الخوف على الباريسيين قبل المباراة من الذكرى الأليمة للريمونتادا التاريخية في العام 2017 أمام المنافس نفسه وفي الدور نفسه، عندما فاز برباعية نظيفة ذهابًا في العاصمة قبل أن يسقط 6-1 في برشلونة.

وهيمن برشلونة على الشوط الأول وأهدر العديد من الفرص حيث كان الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس سدًا منيعًا، قبل أن يمنح كيليان مبابي صاحب الهاتريك في الذهاب التقدم لأصحاب الأرض بعد مرور نصف ساعة من ركلة جزاء.

عادل ليونيل ميسي النتيجة بعد سبع دقائق بتسديدة صاروخية رائعة بيسراه من خارج المنطقة استقرت في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى نافاس، قبل أن يصد الأخير ركلة جزاء للأرجنتيني قبل دخول الفريقين إلى الاستراحة (45+3)، في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

وأكد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي العاصمة الفرنسية بعد المباراة “إنه لفخر أن نكون في ربع نهائي دوري الأبطال”.

وتابع مبتسمًا “لقد نسيت ما حدث منذ أربعة اعوام. التاريخ لن يمحي ذلك ولكننا لعبنا وأخرجنا برشلونة العظيم، نحن سعداء”.

وعنونت صحيفة ليكيب الفرنسية صباح أمس “ميسي هو نافاس”، فيما أشادت سبورت وموندو ديبورتيفو الكاتالونيتان بأداء برشلونة وكان لهما العنوان ذاته حيث أشارتا إلى أن برشلونة ودع “بشرف”.

فيما تحدث المدرب الأرجنتيني لسان جرمان ماوريسيو بوكيتينو بصراحة عن الأثر الذي ما يزال موجودًا من خيبة العام 2017، وقال بعد المباراة “عانينا كثيرًا في الشوط الأول.. نفسيًا كان ذلك اختبارًا للفريق. يتحدثون كثيرًا عن الماضي هنا. لقد قمنا بردة فعل إيجابية في الشوط الثاني، لقد قاتلنا أكثر وأظهرنا وجهًا تنافسيًا”.

وتابع “ما هو واضح أننا فكرنا كثيرًا في الشوط الأول. لقد فكرنا كثيرًا في هذا التأهل. كان علينا أن نفكر في اللعب وأن ننسى التأثيرات السلبية”.

وعن تألق نافاس قال بوكيتينو “قدم مباراة هائلة، أفعاله تظهر جودته. إنه حارس عالمي ورأينا ذلك الليلة”.

فيما كان الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة فخورًا بما قدمه فريقه على أرض الملعب بعد أن فرضوا سيطرتهم وكانوا قادرين على الخروج بثلاثة أهداف أقله في الشوط الأول لولا براعة نافاس.

وقال “لقد خرجنا وهذا هو الشيء الوحيد المهم في رياضتنا، ولكن نغادر بإيجابية لأنه أتيحت أمامنا الفرص للتسبب بمشاكل أكبر للخصم”.

وأنهى النادي الكاتالوني اللقاء بعشر تسديدات بين الخشبات الثلاث مقابل ثلاث لأصحاب الأرض، وقال نافاس رجل المباراة “من الصعب دائمًا (التصدي لركلة جزاء) لا سيما في وجه ميسي الذي يسدد بطريقة جيدًا جدًا، ولكن بفضل الله بقيت مركزًا ما سمح لي بإبعادها”.

وتابع “أهدي هذا التصدي لسيرجيو ريكو وعائلته الذين يمرون بأوقات صعبة”، في إشارة إلى الحارس الاسباني رقم 2 في الفريق الذي خسر والده الثلاثاء.

أما كومان فأكد “كنا نستحق أفضل من ذلك، أقله أن نتقدم 2-1 عند الاستراحة، لكانت الأمور اختلفت.. لقد قدمنا مستوانا المعهود ويجب أن نستمر على هذا النحو. نحن حزينون لخروجنا ولكن الفريق أظهر صورة مختلقة (عن المباراة الأولى)”.

أما عن مستقبل ميسي مع الفريق في ظل الضباب الذي يلف حول مصيره مع النادي، اعتبر كومان “يدرك ليو أن الفريق في مرحلة صعود. مع التغييرات التي أحدثناها، لا سيما بمنح فرصة للاعبين الشباب الذين سيكونون مستقبل النادي، لا أعتقد أنه يجب أن يكون لديه أي شك حول مستقبل هذا الفريق”.

ومع خروج يوفنتوس الايطالي من الدور ثمن النهائي الثلاثاء على يد بورتو البرتغالي، ستكون المرة الأولى منذ العام 2005 التي يغيب فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو أو ميسي عن الدور ربع النهائي للبطولة القارية الأهم. – (أ ف ب)