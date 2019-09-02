سان جرمان يعلن التعاقد مع نافاس وإعارة أريولا الى الريال

باريس – أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، التعاقد مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، وإعارة حارسه الفرنسي ألفونس أريولا الى النادي الإسباني، قبيل إقفال باب الانتقالات الصيفية.

🆕 ألفونس أريولا ينتقل إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة✍️ وقّع حارس مرمى باريس سان جيرمان عقد إعارة مع النادي الأسباني حتى 30 يونيو/حزيران 2020. لا يزال حارس المرمى الدولي، البالغ من العمر 26 عاماً، مرتبطاً بنادي باريس سان جيرمان حتى عام 2023. ولا يضمّ عقد الإعارة خيار الشراء. pic.twitter.com/tzF4VIGB7u — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) September 2, 2019

وأفاد نادي العاصمة الفرنسية الإثنين أن نافاس (32 عاما) انضم الى صفوفه بعقد لأربعة أعوام، بينما انتقل أريولا (26 عاما) الى النادي المدريدي على سبيل الإعارة لعام واحد في صفقة لا تتضمن خيار الشراء النهائي.