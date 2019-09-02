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سان جرمان يعلن التعاقد مع نافاس وإعارة أريولا الى الريال

منذ 49 دقيقة
نافاس

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باريس – أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، التعاقد مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، وإعارة حارسه الفرنسي ألفونس أريولا الى النادي الإسباني، قبيل إقفال باب الانتقالات الصيفية.

وأفاد نادي العاصمة الفرنسية الإثنين أن نافاس (32 عاما) انضم الى صفوفه بعقد لأربعة أعوام، بينما انتقل أريولا (26 عاما) الى النادي المدريدي على سبيل الإعارة لعام واحد في صفقة لا تتضمن خيار الشراء النهائي. 

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