باريس – لم يبدي نادي باريس سان جيرمان تحمسا، لرغبة لاعبه كيليان مبابي في المشاركة بدورة طوكيو الأولمبية، وذلك تخوفا من الإصابات والإرهاق الذي قد تتسبب به المنافسة.

وقال المدير الرياضي للنادي ليوناردو عقب قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال التي احتضنتها مدينة نيون: “إنها مسألة صعبة، الجدول مزدحم بالنسبة للجميع وقد ينتج عن هذا إصابات عضلية”.

وأضاف ليوناردو في تصريحات لقناة (أر إم سي سبورتس) أنهم سيناقشون الموضوع مع اللاعب والاتحاد الفرنسي، مشددا على أن بي إس جي “حماية” لاعبيه.

#Tokyo2020 #Mbappe aux @jeuxolympiques ? Le Graët qui s'est dit "ravi" de cette envie auprès de l'#AFP a annoncé vouloir discuter avec le #PSG "pour avoir déjà confirmation qu'il est toujours intéressé, ou s'il s'agissait d'une parole en l'air. Je vais discuter avec #Leonardo ". pic.twitter.com/gIU6UP4fe3 — Yassine Khiri (@Khiri_Yassine) December 12, 2019

وتابع: “اللاعبون في حاجة للراحة ونحن سنأخذ المسألة بعين الاعتبار”، ولم يخف مبابي، الذي اقترب من إتمام عامه الـ21 رغبته في المشاركة بالأولمبياد التي ستقام بعد منافسات اليورو مباشرة.

وصرح اللاعب بعد نهاية مونديال روسيا 2018: “ينقصني التتويج باليورو مع المنتخب وأيضا المشاركة في الأولمبياد المقبلة”.

ولم يعارض مدرب المنتخب ديدييه ديشامب رغبة اللاعب طالما أنها لن تؤثر على مشاركته في اليورو، فيما أبدى مدرب المنتخب الفرنسي الأولمبي سيلفان ريبول سعادة كبيرة بالمسألة. (إفي)