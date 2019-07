سان جيرمان يؤكد عدم تلقيه أي عروض بشأن نيمار

باريس – أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه لم يتلق أي عروض من أي ناد لضم البرازيلي نيمار، رغم الشائعات المستمرة بشأن رغبة برشلونة في استعادة خدماته، ما يأتي بالتزامن مع عودة النجم للمران إلى جانب زملائه في ملعب “حديقة الأمراء” قبل مرافقتهم بالسفر إلى الصين.

وقال ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، في تصريحات أدلى بها عقب اللقاء الودي أمام نورنبرج الألماني ونشرتها صحيفة (لوباريزيان): “لا يوجد أي تغيير في ما يتعلق بما قلته منذ 10 أيام، أكرر كلامي، لا يوجد أي عرض محدد بشأن ضم نيمار”.

