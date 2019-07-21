سان جيرمان يؤكد عدم تلقيه أي عروض بشأن نيمار

باريس – أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه لم يتلق أي عروض من أي ناد لضم البرازيلي نيمار، رغم الشائعات المستمرة بشأن رغبة برشلونة في استعادة خدماته، ما يأتي بالتزامن مع عودة النجم للمران إلى جانب زملائه في ملعب “حديقة الأمراء” قبل مرافقتهم بالسفر إلى الصين.

وقال ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، في تصريحات أدلى بها عقب اللقاء الودي أمام نورنبرج الألماني ونشرتها صحيفة (لوباريزيان): “لا يوجد أي تغيير في ما يتعلق بما قلته منذ 10 أيام، أكرر كلامي، لا يوجد أي عرض محدد بشأن ضم نيمار”.

“I don’t think Neymar will ever be in the bracket of Messi and Ronaldo.” 🤷‍♂️ “That’s what you’re paying for. PSG should grab this deal with two hands.”@TonyCascarino62 on Neymar as Barca make a huge bid to re-sign him. 🇧🇷 pic.twitter.com/MyHK8YtJBt — talkSPORT (@talkSPORT) July 21, 2019

من جانبه، أكد مدرب الفريق الفرنسي، توماس توخيل، أنه يرغب في استمرار المهاجم البرازيلي في فريقه، مشيراً: “الجميع يرغب في أن يظل نيمار، وأي مدرب يريد أن يكون نيمار في فريقه”.

يذكر أن النادي الباريسي ترك الباب مفتوحا أمام نيمار للرحيل عن صفوفه، لكن بعرض مالي مناسب، خاصة أنه عندما ضمه عام 2017 كان عليه أن يدفع قيمة شرط جزائي تبلغ 222 مليون يورو لبرشلونة. (إفي)