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سان جيرمان يستأنف تدريباته استعدادا لدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

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باريس – بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، استأنف نادي باريس سان جيرمان نشاطه بهدف الاستعداد للمراحل النهائيات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة (لو باريزيان) بأن أول ثلاثة أيام سيتم فيها الفحوصات الطبية للتأكد من سلامة اللاعبين الذين سيخضعون لاختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وسيتم عزل الحالات الإيجابية في حال اكتشاف أي منها بينهم، وستتم اليوم وغدا اختبارات بدنية في مستشفى بضواحي العاصمة الفرنسية.

وكان المدرب توماس توخل أول من وصل لمركز تدريب كامب ديس لوجيس، حيث تم استدعاء اللاعبين بشكل متتالي كإجراء احترازي وكان بينهم غيابين بارزين، إدينسون كافاني وتوماس مونييه، الذي بحسب وسائل أعلام محلية قد يتم الاستغناء عنه.

ويستعد الفريق بذلك لخوض كل من نهائي كأس فرنسا وكأس الرابطة في 24 و31 تموز (يوليو) أمام سانت إيتيان وليون على الترتيب، ثم خوض المرحلة النهائيات بدوري أبطال أوروبا في لشبونة اعتبارا من 12 آب (أغسطس).

وتم السماح في فرنسا باستئناف النشاط الرياضي منذ الاثنين وأعلنت الحكومة أيضا السبت أنه ستتم إعادة فتح الملاعب في 11 تموز (يوليو) على أن يقتصر الحضور على خمسة آلاف شخص بحد أقصى. (إفي)

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