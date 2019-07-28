آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

سان جيرمان يسقط امام انتر ميلان بركلات الترجيح

في غياب نيمار

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

ماكاو – خسر باريس سان جيرمان، بطل فرنسا، في غياب نجمه البرازيلي نيمار، أمام انتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح 5-6 بعد تعادلهما الايجابي 1-1، في مباراة ودية بكرة القدم اقيمت بينهما في ماكاو.

وبعد افتتاح سان جيرمان التسجيل عبر مدافعه الالماني ثيلو كيهرر من رأسية بعد ضربة حرة من القادم الجديد الاسباني بابلو سارابيا عند الدقيقة (41)، بدا لاعبو المدرب الالماني توماس توخل في طريقهم الى تحقيق الفوز.

لكن سامويلي لونغو الذي دخل في الدقيقة 64، عادل في الوقت البدل عن ضائع من تسديدة ارتدت من جسم الحارس الدولي الفونس اريولا الذي قدم مباراة جيدة في الدقيقة (90+4).

وفي ركلات الترجيح، تفوق لاعبو المدرب أنتونيو كونتي الذي استخدم لاعب وسطه الجديد ستيفانو سنسي، وصد الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش ركلتي عادل أوشيش وأرثر زاغر.

ووصل سان جيرمان الى شنزن الصينية الاربعاء الماضي ويواجه سيدني أف سي الاسترالي الثلاثاء في سوتشو. ويخوض أولى مبارياته الرسمية هذا الموسم في شنزن ضد مواطنه رين في 3 آب (اغسطس) المقبل في مباراة كأس الابطال. (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

الفيصلي يقبل اعتذار الدوايمة وفراجين

منذ دقيقة واحدة

باييخو معاراً إلى وولفرهامبتون الانجليزي قادماً من ريال مدريد

منذ ساعة واحدة

فرنسا تقهر عناد “الفراعنة” وتبلغ نهائي مونديال الناشئين لكرة اليد

منذ ساعتين

ريفر بليت يستهل مشاركته في الدوري الأرجنتيني بالتعادل أمام ارخنتينوس

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock