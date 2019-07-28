سان جيرمان يسقط امام انتر ميلان بركلات الترجيح

ماكاو – خسر باريس سان جيرمان، بطل فرنسا، في غياب نجمه البرازيلي نيمار، أمام انتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح 5-6 بعد تعادلهما الايجابي 1-1، في مباراة ودية بكرة القدم اقيمت بينهما في ماكاو.

وبعد افتتاح سان جيرمان التسجيل عبر مدافعه الالماني ثيلو كيهرر من رأسية بعد ضربة حرة من القادم الجديد الاسباني بابلو سارابيا عند الدقيقة (41)، بدا لاعبو المدرب الالماني توماس توخل في طريقهم الى تحقيق الفوز.

لكن سامويلي لونغو الذي دخل في الدقيقة 64، عادل في الوقت البدل عن ضائع من تسديدة ارتدت من جسم الحارس الدولي الفونس اريولا الذي قدم مباراة جيدة في الدقيقة (90+4).

وفي ركلات الترجيح، تفوق لاعبو المدرب أنتونيو كونتي الذي استخدم لاعب وسطه الجديد ستيفانو سنسي، وصد الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش ركلتي عادل أوشيش وأرثر زاغر.

ووصل سان جيرمان الى شنزن الصينية الاربعاء الماضي ويواجه سيدني أف سي الاسترالي الثلاثاء في سوتشو. ويخوض أولى مبارياته الرسمية هذا الموسم في شنزن ضد مواطنه رين في 3 آب (اغسطس) المقبل في مباراة كأس الابطال. (أ ف ب)