سان جيرمان يضرب بقوة في اليوم الاخير للميركاتو الصيفي بضم ايكاردي

باريس – ضرب باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم بقوة الإثنين في اليوم الاخير من سوق الانتقالات الصيفية في القارة العجوز، بتعاقده مع مهاجم إنتر ميلان الإيطالي الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي وحارس مرمى ريال مدريد الإسباني الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس.

وبعد النهاية السعيدة لمسلسل نجمه البرازيلي نيمار، حصل النادي الباريسي على صفقة من العيار الثقيل تمثلت في إيكاردي عزز من خلالها خطه الهجومي، الذي عانى الامرين في المراحل الثلاث الأولى من الموسم الجديد في غياب ثلاثيه الضارب المكون من كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني (للإصابة) ونيمار المستبعد بسبب مطالبته بالعودة الى صفوفه ناديه السابق برشلونة الاسباني، قبل ان يقرر البقاء بعد تعثر المفاوضات.

وأعلن سان جيرمان في بيان تعاقده مع إيكاردي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع “بند أحقية الشراء” مقابل 70 مليون يورو، بحسب وسائل إعلام فرنسية وإيطالية.

وسجل إيكاردي (26 عاما) أكثر من 120 هدفا في 220 مباراة بألوان إنتر، عين قائدا للفريق الإيطالي في سن الـ22، توج هدافا للدوري الإيطالي مرتين وأفضل لاعب في إيطاليا عام 2018، لكنه بات خارج حسابات المدرب الجديد للإنتر أنطونيو كونتي، علما بأنه واجه مشاكل في الموسم الماضي مع النادي ومدربه السابق لوتشانو سباليتي، شملت سحب شارة القيادة منه وغيابه عن المباريات لأسابيع.

🇦🇷 ¡MAURO ESTÁ EN PARÍS! 💪 ⚽ @MauroIcardi llegó con muchas ganas de festejar goles con todos ustedes. ¡Déjenle un mensaje de aliento al goleador argentino! 👇 🔴🔵 #AllezParis! pic.twitter.com/4g4TtrFfrt — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 2, 2019

وأعرب إيكاردي عن أمله في استعادة مستواه التهديفي مع النادي الباريسي، وقال في بيان نشره فريق العاصمة: “سأبذل قصارى جهدي لمساعدة فريقي الجديد على المضي قدما إلى أبعد حد ممكن في جميع المسابقات، أصبح نادي باريس سان جيرمان معقلا لكرة القدم الدولية التي جذبت لاعبين رائعين جدا في السنوات الأخيرة، الأداء قوي جدا في باريس والطموحات مرتفعة جدا وأنا على يقين من أن جميع الشروط متوفرة للذهاب إلى أعلى المستويات”. (أ ف ب)