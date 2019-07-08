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سان جيرمان يضم الهولندي باكر في صفقة انتقال حر

منذ ساعة واحدة

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باريس – أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضم المدافع الهولندي الشاب ميتشل باكر لـ 4 مواسم قادما من أياكس أمستردام في صفقة انتقال حر.

وذكر باريس سان جيرمان في بيان أن باكر البالغ من العمر (19 عاماً) والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، تأهل في أياكس الذي خاض معه 13 مباراة في بطولة الدوري الأوروبي للشباب، كما لعب باكر 5 مباريات مع المنتخب الهولندي تحت 19 عاما.

وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لباريس سان جيرمان، قال باكر إنه سعيد بانضمامه لفريق يحظى بـ “لاعبين كبار”، مشيرا إلى أن هذا هو السبب الذي دفعه لتوقيع عقده الذي يربطه بـ “البي إس جي” حتى 20 حزيران (يونيو) 2023.

ويأتي الإعلان عن ضم باكر بعد ساعات من إعلان النادي الباريسي عن ضم الحارس البولندي الشاب مارسين بولكا. (إفي)

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