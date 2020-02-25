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سان جيرمان يفتقد سيلفا في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال

منذ 58 دقيقة

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باريس – تعرض البرازيلي تياغو سيلفا قلب دفاع باريس سان جيرمان لتمزق في العضلة الفخذية ذات الرأسين خلال فوز متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم على بوردو 4-3 الأحد، بحسب ما ذكر فريق العاصمة، ما سيبعده عن مواجهة بروسيا دورتموند الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 11 آذار/مارس المقبل.

وأشار الفريق المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، الى ان عودة اللاعب البالغ 35 عاما “مقدرة بعد ثلاثة أسابيع بحسب تطوره العيادي”، وكان سان جيرمان خسر 1-2 ذهابا في ألمانيا، ضمن مسابقة يبحث عن تفادي الخروج من دورها الثمن نهائي للموسم الرابع تواليا.

وسيفتقد إيابا لاعب وسطه الايطالي ماركو فيراتي والظهير البلجيكي توما مونييه بسبب الايقاف، وباصابة مدافع ميلان السابق، ستتغير خطط المدرب الألماني توماس توخيل الذي اعتمد على ثلاثة مدافعين في قلب الدفاع في مباراة الذهاب، ويمكنه الآن التعويل فقط على البرازيلي ماركينيوس.

ومرة جديدة يخوض سان جيرمان الأدوار الاقصائية منقوصا من بعض لاعبيه الأساسيين، على غرار الموسمين الماضيين عندما افتقد نجم هجومه البرازيلي نيمار أغلى لاعب في العالم.

وأضاف سان جيرمان في بيانه ان لاعب وسطه الاسباني أندر هيريرا “سيغيب بين 6 و8 أسابيع” بسبب تمزق في العضلة الرباعية اليسرى. (أ ف ب)

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