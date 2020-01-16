سان جيرمان يُعزز صدارته لليغ1 برباعية في مرمى موناكو

باريس – رد باريس سان جيرمان بقسوة على مضيفه موناكو في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء، وأسقطه في عقر داره بنتيجة 4-1 بعد ثلاثة أيام على تعادل مثير بينهما.

وتعادل الفريقان 3-3 في المرحلة العشرين الأحد، لكن سيناريو الأربعاء جاء معاكسا وشهد تفوق نادي العاصمة على الفريق الذي حرمه تحقيق سلسلة من سبعة ألقاب متتالية في “ليغ 1″، بتتويجه بطلا في العام 2017.

وابتعد فريق المدرب الألماني توماس توخل في الصدارة بفارق ثماني نقاط عن مرسيليا الثاني بعد فوزه السادس عشر هذا الموسم، فيما تجمد رصيد موناكو عند 29 نقطة في المركز التاسع. (أ ف ب)