سان جيرمان يُعزز صفوفه بالمدافع ديالو

عمان – الغد – أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تعاقده مع مواطنه الشاب عبدو ديالو من بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعقد يمتد لـ 5 أعوام مقابل 32 مليون يورو.

ونقل بطل الدوري الفرنسي عن المدافع البالغ من العمر (23 عاما) قوله: “إنه شرف كبير أن أنضم الى ناد بهذه المكانة المرموقة، الانضمام الى نادي العاصمة يشكل خطوة اضافية مهمة في مسيرتي”.

In #Mercato news, @PSG_English have added another new face, signing Abdou Diallo from @BVB ! pic.twitter.com/GPoLXmrHpK

— Ligue1 English (@Ligue1_ENG) July 16, 2019