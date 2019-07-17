سان جيرمان يُعزز صفوفه بالمدافع ديالو

عمان – الغد – أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تعاقده مع مواطنه الشاب عبدو ديالو من بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعقد يمتد لـ 5 أعوام مقابل 32 مليون يورو.

ونقل بطل الدوري الفرنسي عن المدافع البالغ من العمر (23 عاما) قوله: “إنه شرف كبير أن أنضم الى ناد بهذه المكانة المرموقة، الانضمام الى نادي العاصمة يشكل خطوة اضافية مهمة في مسيرتي”.

وجاء تعاقد سان جيرمان – الذي يشرف عليه مدرب دورتموند السابق توماس توخيل – مع ديالو بعد الأداء المميز الذي قدمه الأخير في الدوري الألماني الموسم الماضي، حيث شارك في 28 مباراة، إضافة الى خوضه 7 أيضا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.