سان جيرمان يُعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

باريس – أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا، إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، من دون الكشف عن أسمائهم.

وكتب وصيف بطل اوروبا عبر حسابه على تويتر: “تأكدت إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا وهم يخضعون للبروتوكول الصحي المناسب، اللاعبون والموظفون سيستمرون في إجراء الفحوصات خلال الايام المقبلة”.

وسيغب بالتالي اللاعبون الثلاثة عن المباراة الاولى للنادي في الدوري المحلي في 10 أيلول (سبتمبر) الحالي امام لنس وربما عن اللقاء امام ضيفه مرسيليا في 13 منه.

وسبق أن أعلن نادي العاصمة الفرنسية الاثنين عن الاشتباه بوجود حالتي فيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه من دون الكشف عن اسميهما بعد أن أظهرا عوارض الوباء.

Trois joueurs du @PSG_inside sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié.

L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2020

وكشفت صحفية “ليكيب” المحلية ان اللاعبين قد يكونان الارجنتينيين انخل دي ماريا ولياندرو باريديس اللذين امضيا العطلة في جزيرة ايبيزا الاسبانية السياحية بعد خسارة الفريق نهائي دوري ابطال اوروبا امام بايرن ميونيخ الالماني في 23 آب (أغسط) الماضي.

وتنص قواعد الدوري على أنه يجب إلغاء الحصص التدريبية للفريق في حال اصابة اربعة اشخاص في صفوفه بالفيروس، مع إمكانية تأجيل المباراة.

في الاسابيع الاخيرة، كشفت العديد من اندية الدرجة الاولى الفرنسية عن اصابات في صفوف لاعبيها بيها ليون، مرسيليا، رين، نانت ومونبيلييه، أدى ذلك الى إرجاء المباراة الافتتاحية للموسم التي كانت مقررة بين مرسيليا وسانت اتيان في 21 آب/أغسطس الماضي. (أ ف ب)