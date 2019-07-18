سان جيرمان يُعلن رحيل نكونكو إلى لايبزيغ

برلين – أعلن نادي لايبزيغ الالماني، الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو من باريس سان جيرمان الفرنسي، بموجب عقد لمدة 5 أعوام.

وقدَّرت وسائل الإعلام قيمة الصفقة بـ13 مليون يورو، إضافة إلى مليوني يورو مكافآت.

وافاد ماركوس كروشه المدير الرياضي للنادي الالماني في بيان أن: “كريستوفر نكونكو يملك الصفات التي نبحث عنها. هو لاعب ديناميكي بامكانه أن يلعب في العديد من المراكز ويقدم لنا العديد من الإمكانات لتنويع اسلوب لعبنا”.

🚨 3. Sommer-Neuzugang: Christopher #Nkunku wechselt zu #RBLeipzig! 🚨 Der 21-jährige Mittelfeldspieler kommt von @PSG_inside zu #RBL und erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2024. Der Franzose wird die Nummer 18 tragen. Alle Infos 👉 https://t.co/JAzqXpTSBx pic.twitter.com/Mi94MzpSxI — RB Leipzig (@DieRotenBullen) July 18, 2019

وعبر نكونكو عن سعادته بالانضمام الى لايبزيغ، بالقول: “أنا سعيد لارتداء قميص لايبزيغ، انا مقتنع أن اسلوب لعب النادي يناسبني”.

ولم ينجح نكونكو في فرض نفسه مع سان جيرمان، حيث خاض الموسم المنقضي 22 مباراة فقط، منها 13 اساسيا في الدوري، بدون أن يلعب في المسابقة القارية العريقة.

ولم يعد نكونكو ضمن خطط الالماني توماس توخل مدرب باريس سان جيرمان، الذي بحاجة لبيع بعض لاعبيه للتقيد بقانون اللعب المالي النظيف. (أ ف ب)