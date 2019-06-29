سان جيرمان يُمدد عقد الرعاية مع نايكي حتى العام 2032

باريس – أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، عن تمديد عقد الرعاية الذي يربطه مع شركة “نايكي” الأمركية العملاقة للتجهيزات الرياضية حتى العام 2032، مؤكدا توقيع أهم عقد رعاية في تاريخه.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية ، غير أن بطل فرنسا أكد أنه تم تجديد العقد السابق الذي كان ينتهي في العام 2022 مع “نايكي” حتى عام 2032، لكن وبحسب قناة “أر أم سي سبورت” الفرنسية تبلغ قيمة العقد الجديد قرابة 75 مليون يورو سنويا (85 مليون دولار)، مقابل 25 مليونا سنويا للعقد القديم.

Le Paris Saint-Germain signe avec Nike le plus important contrat de sponsoring de son histoire. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 28, 2019

وتُعد هذه الاتفاقية “ذات تأثير فوري” ، حيث تضع سان جيرمان ضمن المراكز الخمسة الأولى للأندية الأوروبية في مجال الرعاية ، وعلى سبيل المقارنة ، حيث قال رئيس النادي الباريسي القطري ناصر الخليفي في بيان : “يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة تعكس ما بات عليه النادي على الساحة العالمية والطموحات الكبيرة التي لدينا للمستقبل”.

وتابع الخليفي : “بفضل نايكي وجوردان بعنا عددا قياسيا من القمصان هذا الموسم، من بين الأعلى في كرة القدم الأوروبية”، وآمل في مواصلة هذا النمو ، وتحديدا في الأسواق النامية لكرة لقدم.

وكانت شركة “نايكي” عززت علاقتها التجارية مع نادي العاصمة الفرنسية ، من خلال شراكة “حصرية” مع علامة “جوردان” التابعة لها، في أيلول (سبتمبر) الماضي. (أ ف ب)